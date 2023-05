Se vienen las semifinales de la Champions League y este miércoles 10 de mayo se jugará la ida entre AC Milan e Inter. El gran ‘Derby della Madonnina’ definirá a uno de los finalistas, pero el equipo rossonero teme por la condición física de su estrella, Rafael Leao.

Rafael Leao se ha convertido en uno de los jugadores a seguir en el fútbol europeo y es una pieza clave para AC Milan de cara a la semifinal de la Champions League ante Inter. Sin embargo, el portugués salió lesionado al inicio del encuentro ante Lazio del pasado sábado.

Luego de las revisiones médicas, se dio a conocer que Leao había sufrido una elongación muscular en el aductor de la pierna derecha. La lesión no es grave, pero la semifinal está a solo unas horas y el margen de recuperación es mínimo.

¿Se recupera para el derbi?

El periodista, Daniele Longo informó este lunes que el extremo de la Selección de Portugal entrenó de forma diferenciada desde el gimnasio. No se descarta que este se pierda el partido de ida e incluso el partido ante Spezia del fin de semana, aunque la lesión será evaluada día a día con la mira en el derbi.

El propio Rafael Leao envió un mensaje esperanzador a los hinchas de AC Milan. “Mi lesión no me preocupa. Voy a volver pronto, soy optimista. Me he curado y dormí todo el día” fueron las palabras del atacante en una entrevista con The Residency.