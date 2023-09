La UEFA defiende a Rubiales: "No es un delito grave"

El caso de Luis Rubiales sigue generando repercusiones y ha salido a hablar, una vez más, el presidente de la UEFA. Aleksander Ceferin ha sorprendido con sus palabras sobre el escándalo del ahora expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Luis Rubiales se ha visto en la obligación de dimitir a su cargo como presidente de la RFEF luego de todo el escándalo que se generó a raíz del beso que le robó a la campeona del mundo, Jenni Hermoso. El exdirigente ha sido denunciado por agresión sexual.

Uno de los entes que condenó lo ocurrido con Rubiales fue la UEFA, que abrió una investigación disciplinaria contra el expresidente. Sin embargo, el presidente del organismo europeo, Aleksander Ceferin le restó peso a lo ocurrido en el plano penal en una entrevista con N1.

Ceferin aseguró que tuvo conversaciones con el español, pero negó que esto haya influido directamente en su decisión de dimitir. “Rubiales y yo hablamos varias veces. Su acción fue inapropiada e imprudente, al final no pudo ganar esta batalla. No podía quedarse. Hablamos varias veces y mi opinión fue que es mejor para la federación española que dimita. Sin embargo, no puedo decir cuán decisivo fue mi consejo“.

¿No fue tan grave?

El esloveno dio su opinión como abogado sobre el caso. “Lo que hizo Rubiales fue, como dije, inapropiado e imprudente. Pero cuando leo que es un delito grave… Como abogado penalista, eso me parece completamente ilógico. Ustedes, los periodistas, llevaron esta historia a este nivel“.

“Hablamos principalmente sobre el hecho de que necesitamos crear un código de conducta que establezca claramente los límites del comportamiento aceptable y determine las consecuencias cuando se cruza la línea” añadió el presidente de la UEFA sobre la polémica.