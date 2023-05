PSG conquistó una nueva Ligue 1 de Francia para convertirse en el máximo ganador del torneo en toda la historia. Qatar logra asentarse como el gran dominador del fútbol francés con esta nueva conquista del conjunto parisino. Pero, para hacerlo invirtió varios millones de euros para reestructurar una plantilla, que venía desgastada del ciclo anterior. Además, el nuevo contrato de Kylian Mbappé y la gran masa salarial del club han sido gastos fuertes que han tenido que afrontar.

Qatar Sports Investments (QSI) ha hecho una fuerte inversión para la plantilla de esta temporada. El objetivo no era la Ligue 1 sino la Champions League, pero el equipo de Galtier quedó a deber. Así, la liga francesa pasó a ser nuevamente la prioridad para tratar de retener el cetro de campeón. No tuvo una temporada cómoda y esto se debe a que la gran mayoría de las figuras que llegaron no dieron garantías.

Luis Campos, consejero deportivo de PSG desde el pasado verano, afrontó el mercado y trató de darle salida a algunos futbolistas, para poder fichar a otros que puedan mejorar al equipo. Sin embargo, no tuvo éxito con los futbolistas elegidos. La gran mayoría fueron criticados. Hasta parte de los referentes han cuestionado el trabajo de este directivo.

Pese a esto, a PSG le alcanzó para ser campeón, en gran parte por su buen arranque de torneo y por la irregularidad de otros candidatos como Olympique de Marsella y RC Lens. Qatar gastó millones y millones, pero sólo para retener el título de la Ligue 1, que sabe a poco con semejantes gastos. Aquí hacemos un repaso por todos ellos.

FOTO DE CAMPEON

Lo que gastó PSG para solo ser campeón de la Ligue 1

Gastos de mercado

De acuerdo a los datos del sitio especializado Transfermarkt, PSG gastó más de lo que logró ingresar en los últimos mercados de fichajes (tanto verano como invierno). No es un punto menor. Debía desprenderse de varios futbolistas para afrontar ciertas llegadas y evitar problemas de Fair Paly Financiero por la masa salarial tan alta (en abril pasado se confirmó que fue de 729 millones de euros, según La Gazzetta dello Sport).

Los ingresos de PSG por las ventas y salidas de jugadores en el último año dan un total de sólo 59.3 millones de euros, siendo Arnaud Kalimuendo el que más dinero dejó con apenas 20 millones. En tanto, futbolistas como Mauro Icardi, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum y Keylor Navas se fueron en calidad de cedidos. A esto se suma que la gran mayoría de estas últimas figuras (que deben volver al club a final de temporada) todavía cobran parte de su salario gracias al club parisino.

En cuanto a los gastos netos por los fichajes que realizó, PSG tiene un total de 147.5 millones de euros. Vitinha fue la compra más cara con 41.5 millones de euros (pagados a Porto). Por detrás, están los 38 millones de euros que puso por Nuno Mendes, quien ya venía de jugar la temporada anterior, aunque en calidad de cedido; finalmente, hicieron efectiva la obligación de compra que tenían con Sporting CP. También llegaron Fabián Ruiz (23 millones), Carlos Soler (18 millones), Renato Sanches (15 millones) y Nordi Mukiele (12 millones), entre otros.

La diferencia entre las ventas de mercado y los fichajes que hizo dan un gasto real total de 88.2 millones de euros. Esto perdió Qatar por la falta de acción de Luis Campos y el presidente Nasser Al-Khelaïfi, sobre todo para poder vender a las figuras que se fueron a préstamo.

Gastos por salarios

La realidad es que los números oficiales en cuanto a los salarios de los futbolistas recién se conocerán en los próximos meses. Aún así, PSG es el equipo de Europa que mayor masa salarial tiene. Se especula con que esos 729 millones de euros antes mencionados puedan mantenerse o ser incluso mayor en el gasto total de sueldos de esta temporada.

Para darse una idea de este número exorbitante, se puede mencionar tranquilamente algunos datos de los sueldos de sus figuras. Kylian Mbappé es el mejor ejemplo. Representa una inversión (gasto) mayúscula, ya que renovó su contrato con el club el pasado verano.

Acordó un nuevo vínculo por las próximas tres temporadas con números que asustan. Por ejemplo, tiene un salario mensual de seis millones de euros brutos, que pasarían a ser 72 millones por temporada y sin contar algunas bonificaciones, según explicó L’Equipe. Para el primer año de su nuevo vínculo se le sumarán 60 millones de euros en concepto de prima de fichaje y otros 70 millones por prima de fidelidad, según Le Parisien. Esto hace un total de 202 millones de euros solo para un jugador en un año.

Las otras dos figuras que le siguen a Mbappé en cuanto a mejores salarios son Neymar Júnior y Lionel Messi. El brasileño percibe un sueldo estimado de 44.1 millones de euros por temporada, sin contar bonos o primas por rendimiento. Mientras que el astro argentino llega a un total de 40.5 millones de euros de salario por año, quitando otros beneficios por acuerdos particulares. Pero entre ambos poco más de 84 millones de euros en calidad de salarios.

PSG es el equipo que mejores salarios paga de toda Francia y eso se debe al poderío de QSI en cuanto a lo económico. Con solo mirar las exorbitantes cifras que cobran sus figuras (sin conocer en detalle algunos otros acuerdos económicos), se entiende la diferencia de jerarquía con respecto a otros clubes. Sin embargo, solo con el título de la Ligue 1 de Francia no basta y eso es lo que genera las críticas de gran parte de los aficionados. ¿Cuánto se dispondrán a gastar el próximo verano? Una gran incógnita, pero deberán vender futbolistas para no caer en nuevas acusaciones de Fair Play Financiero por parte de la UEFA.