Luego de aún otra gran campaña, el Paris Saint-Germain se ha consagrado campeón una vez más de la Ligue 1. Christophe Galtier lideró al equipo a su nuevo título en la penúltima fecha contra Racing de Estrasburgo, algo que muchos veían venir con el plantel repleto de estrellas que poseen.

Este no solo es el octavo título del PSG en la última década, sino que también marca un récord histórico para la liga francesa. Lo decimos porque se trata del onceavo título de liga que se lleva el equipo parisino, con lo que se convirtieron en el máximo ganador de Francia.

Quiénes son los máximos ganadores de la Ligue 1 francesa

Hasta antes de que se defina este campeonato, Paris Saint-Germain y A.S. Saint Étienne estaban empatados como los máximos ganadores, con 10 títulos cada uno. Ahora mismo los pasaron y el club parisino se encuentra como el máximo líder de la liga con once títulos, un honor que seguramente mantengan por un buen tiempo.

Los clubes que siguen a estos dos como máximos ganadores franceses son el Olympique de Marsella (9), F. C. Nantes y A. S. Mónaco (8), Olympique de Lyon (7), Girondins de Burdeos y Stade de Reims (6).

Qué queda para el futuro del PSG

Si bien el club se lleva este honor con su onceavo título local, la realidad es que ser el máximo ganador de Francia no alcanza para muchos hinchas. Se sabe que la delantera Messi-Mbappé-Neymar no durará mucho más, y mientras estuvieron juntos no pudieron nunca alcanzar el máximo objetivo que tiene el PSG, que es conquistar la Champions League.

Sin dudas buscarán con muchas más ganas ganar esta competición en la temporada siguiente, ya que el éxito en el ámbito local ya casi se da por sentado para los fans del PSG, pero habrá que ver qué movimientos hacen en el mercado para asegurarse una buena posibilidad de obtener aquel título.