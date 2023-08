Siguen las consecuencias para Luis Rubiales y una Real Federación Española de Fútbol eclipsada por los escándalos alrededor del suspendido presidente. Mientras FIFA estudia sanciones sin precedentes y el Mundial 2030 sigue dejando informaciones de peso, aparece el ex jefe de Gabinete del directivo para desvelar algunas de las tramas que ocurrían puertas adentro de Las Rozas.

Hablamos de Juan Rubiales, tío de Luis Rubiales y mano derecha del presidente de la RFEF en su inicio en el cargo. Por medio de una extensa entrevista en la Cadena COPE, el ex jefe de Gabinete de la Federación rompe el silencio y deja duras declaraciones contra su sobrino. Los episodios, tan singulares como tétricos, llegan hasta la final de la Copa Libertadores de América entre Boca Juniors y River Plate.

“Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente. Él no quiere ser un político, sino un guerrero, pero la sociedad española ha cambiado, ha marcado unas líneas rojas y le ha dicho que esto no se puede hacer“, asegura el tío del presidente de la RFEF en una entrevista que recorre toda la prensa por estas horas.

Polémicas fiestas

“Cuando llegué al chalet en Salobreña para una reunión de la Federación vi que no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: ‘Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas’. Y efectivamente ‘Nené’ [ex futbolista del Granada y amigo personal de Rubiales] trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: ‘¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!’, y me encerré en una habitación”, palabras de Juan Rubiales en COPE.

Piqué y la Supercopa

“Estaba en mi despacho y nos dice que se iba a Londres a una reunión secreta que no podía contar. Nos dice que se va con el director de marketing y con Piqué. Vuelve al día siguiente y dice que han firmado un preacuerdo con Arabia Saudí. Él no tiene una formación internacional y le avisamos cómo podía hacer eso con un país así”, relata Juan Rubiales de un episodio donde no olvidemos, el ex Barcelona se encontraba como jugador en activo.

Las primas a Gerard cerraron las puertas a Doha: “Luego llega una oferta de Qatar de 33 millones pero dice que si aceptan esa, Piqué no gana la comisión de intermediación y se usa esa oferta para presionar a los árabes; y suben a 40 y se firma con ellos con un cambalache de 10 millones con cursos. En ese contrato se decía que si no se pagaba la comisión a Piqué, la RFEF podía suspender la competición”.

El Boca vs. River de Madrid

“La FIFA y la UEFA nos la piden y los trabajadores de la Federación la montan en cinco días. Venía Gianni Infantino, Aleksander Ceferin, Pedro Sánchez y Luis quería estar en el centro del palco; le decimos que no puede ser por protocolo y que si no, no iba; y no fue. Tiene una enorme soberbia, esa actitud le ha hecho perder. Su gran enemigo es él mismo y le ha faltado cordura y modestia y humildad. Está enmierdando el patio y a todos”.

Necesita ayuda psicología

Así cierra el ex jefe de Gabinete de Rubiales en COPE: “Él puso a sus hija, una menor, delante de la cámara y también a sus padres. Que controle, y pido a la sociedad española que le ayude, necesita ayuda psicológica”.