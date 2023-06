El martes 27 de junio, Luis Rubiales, en la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol, anunció que, en el próximo encuentro de las autoridades del balompié del país ibérico, presentarán oficialmente un proyecto para construir un estadio que pertenezca 100 por ciento a la entidad que preside, en función de que esté a disposición de las competencias nacionales.

”Merecemos tener un patrimonio y queremos que la asamblea respalde en diciembre este proyecto. Sería un estadio para 30 o 40 mil espectadores, con sus oficinas, no solo con suelo deportivo, sino también administrativo, y con terreno propio de la Federación”, comentó el presidente de la RFEF respecto al posible nuevo recinto.

Conforme fueron transcurriendo las horas, se supieron mayores detalles de la idea que tiene la cúpula de la Real Federación Española de Fútbol a raíz de esta ambiciosa moción. Como por ejemplo, que la ubicación, probablemente, sea en donde hoy se localiza el predio de Las Rozas, en donde, entre otras actividades, se desarrolla la actividad ligada a los diferentes equipos representativos de España.

Además, la intención no solo es la de erigir un escenario moderno con capacidad discreta, sino la de transformar el volumen del hotel que tiene el predio, con espacio suficiente para albergar a más de un combinado a la vez sin temor a que se encimen las competencias de cada uno. En esa misma línea, centralizar todas las oficinas ligadas a la RFEF para que estén todas las áreas aunadas.

El estadio en sí tendrá el principal rol de recibir torneos como la Copa del Rey de Juveniles, Copa de la Reina, Final Four de ascenso a primera o de otras categorías, partidos de las sub 21 masculina y femenina, etc. Mientras que para la Selección de España mayor se verá como una alternativa dependiendo la logística necesitada (dado que estará en las afueras de Madrid) y del tamaño del rival.