Newcastle es uno de los clubes que se puede dar el lujo de buscar a las figuras más importantes del fútbol mundial. El Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita cuenta con el suficiente capital para afrontar fichajes de grandes dimensiones. Sin embargo, ese no es el objetivo del entrenador Eddie Howe, quien admitió que no tiene intenciones de contratar a figuras como Cristiano Ronaldo o Neymar.

Ambos cracks han sido vinculados con el club de las Urracas como posibles fichajes para el próximo mercado de verano. La relación de CR7 con Arabia Saudita al fichar con Al Nassr habilitó la posibilidad de una llegada a Newcastle en caso de jugar la Champions League. Mientras que el nombre del brasileño surgió en el pasado verano como posibilidad en caso de que saliera de PSG.

Sin embargo, en recientes declaraciones en rueda de prensa, Eddie Howe descartó cualquier chance de ver a Cristiano Ronaldo o a Neymar como jugadores de Newcastle. “Ahora no fichamos de esa manera. Financieramente, no podemos fichar de esa manera en este momento, pero también tenemos que traer a la gente adecuada y a los jugadores adecuados al grupo. El mercado de fichajes es muy complejo, no puedes elegir un nombre y traerlo. Hay que pensar mucho en lo que hacemos, tanto desde el punto de vista económico como deportivo“, sentenció.

El entrenador del equipo de St. James’ Park, que actualmente está clasificando a la próxima Champions League al estar en el tercer lugar de la tabla de la Premier League, destacó a Cristiano y a Neymar como “dos jugadores increíbles“, pero insistió en que los fichajes dependen de la “dirección” a la que “quiere llevar el equipo”.

El motivo por el que Newcastle no ficha a Cristiano Ronaldo y Neymar

Para Howe, la idea de Newcastle es apuntar a fichajes de jóvenes futbolistas, que puedan convertirse en las próximas figuras del fútbol mundial, antes que contratar a cracks como Cristiano o Ney. “No podríamos acercarnos a esos jugadores, ya que son los mejores del mundo. Nunca vamos a estar en condiciones de pagar esos traspasos y esos sueldos, así que tenemos que buscarlos jóvenes y convertirlos en los jugadores que pueden llegar a ser“, sentenció.

El club del norte de Inglaterra, por ejemplo, recientemente fichó a Anthony Gordon, joven extremo de 22 años proveniente del Everton, a cambio de 45.6 millones de euros. Otras figuras jóvenes que sumó fueron Alexander Isak (70 millones de euros) y Sven Botman (37 millones de euros), entre otros.