Los ultras del París Saint-Germain, con las manifestaciones a principio de mayo, lo dejaron más que claro: no tienen ni la más mínima intención de que Neymar Júnior continúe en el plantel la próxima campaña. Y el brasileño, según diferentes reportes, tampoco querría quedarse en la Ligue 1, por lo que ya habría empezado a mirar alternativas, entre ellas, tres equipos de la Premier League.

Conforme a un artículo de Mundo Deportivo, el delantero de 31 años podría avanzar su incorporación al Manchester United, Newcastle o Chelsea. En ese sentido, suena más lógico que, por cuestiones deportivas, se incline por alguno de los primeros dos elencos mencionados, pues están con altas chances de participar en la UEFA Champions League 2023/2024.

En tanto que los de Stamford Bridge buscarán resurgir a nivel continental recién con la temporada que viene. No obstante, Todd Boehly, el empresario estadounidense dueño del Chelsea, puede convencer a Neymar desde el aspecto económico, tal como lo hizo en el último mercado de pases con jugadores como Joao Félix, Enzo Fernández y Mijailo Mudryk.

Neymar Júnior ya había confesado su simpatía con la Premier League

“Es un campeonato que me asombra. Me gusta el estilo de juego y sus equipos. Algún día me gustaría jugar allí. Admiro al Manchester United, Chelsea, Arsenal y Liverpool”, comentó Neymar Júnior en una entrevista cuando todavía era futbolista del Fútbol Club Barcelona. Al parecer, el deseo se le podría cumplir en el mercado de pases venidero.