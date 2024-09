No es Mbappé: Cristiano Ronaldo sorprende al nombrar quién será su heredero y el de Messi

La irrupción de Cristiano Ronaldo en YouTube ha permitido conocer algunos de los lados más personales de la estrella portuguesa. A lo largo de las últimas horas y en una charla con Rio Ferdinand, el ex delantero de gigantes como Real Madrid o Manchester United elige a su heredero de cara a los próximos años. Le sitúa como el futbolista que debería tomar la batuta de Lionel Messi y CR7 en un futuro no muy lejano. No es Kylian Mbappé.

Lamine Yamal es el gran apuntado por Cristiano Ronaldo en este sentido. La joven estrella del Barcelona y que ayer se convirtiese en el segundo jugador más joven en marcar por la historia de la Champions, aparece en las reflexiones del máximo goleador en la historia del Real Madrid. CR7 habla de un talento generacional que con algo de suerte, debería ser capaz de liderar a la primera camada sin Messi o el portugués.

“Creo que Lamine Yamal será uno de los mejores jugadores de esta nueva generación…Veo en él un potencial enorme y un gran talento. Eso sí, necesita suerte porque es muy joven. Espero que no tenga problemas físicos”, reflexiones del delantero sobre la irrupción de un joven que a sus apenas 17 años no deja de romper récords tanto en el panorama nacional como europeo.

Cristiano no solo ve un Barcelona que le potenciará en todos los sentidos. El luso también habló de la actual selección campeona de la Eurocopa como el mejor de los conjuntos para qué Lamine Yamal siga explotando todas esas cualidades que le han hecho ganar titulares y fuerza en medios de comunicación como opinión pública: “Está en un contexto que le ayuda mucho, la Selección Española es realmente muy buena y creo que él tiene mucho potencial. Pero veamos durante su camino qué va a pasar. Yo creo que lo conseguirá”.

Lamine Yamal, el elegido por CR7 como heredero de su era junto a Messi: IMAGO

Yamal cumple con todo lo previsto alrededor de su figura desde hace años. Incluso desde sus tiempos en la cantera de Barcelona se hablaba de un talento generacional que iba a romper todo desde el momento en el que debutase. Hasta aquí las promesas han ido cumpliendo cada una de sus fases e incluso figuras de la talla de Cristiano Ronaldo sitúan al joven extremo como uno de esos jugadores llamados a marcar una época en el fútbol europeo.

Grandes elogios a Jude Bellingham

“Tiene un potencial enorme y un gran talento. Vas a un club donde el ambiente es bueno, limpio y así creces, como lo han hecho Camavinga, Vini, Rodrygo… Está en un equipo que le ayudará a ser un jugador top y será uno de los mejores”, más reflexiones del máximo goleador en la historia del Real Madrid sobre el presente de su ex equipo. Elogió de manera más que contundente la nueva política de fichajes de la entidad.

¿Cuántos goles metió Cristiano Ronaldo para Real Madrid?

Concretamente 450 a lo largo de 438 partidos oficiales. Todo esto de la mano de 9 temporadas y 120 asistencias que han convertido a Cristiano Ronaldo en el mejor futbolista de la historia de la Casa Blanca para algunos. Las cuatro ediciones de la Champions ganadas y decenas de noches para el recuerdo en el Santiago Bernabéu, patas de una historia que sigue más que viva en la capital española.