No seguirá los pasos de Cristiano Ronaldo: la estrella de Europa que rechazó a Arabia Saudita

Tras el Mundial de Qatar 2022, el fútbol quedó revolucionado por el anuncio de Cristiano Ronaldo. Luego de haber quedado libre de Manchester United y tras semanas de incertidumbre, el delantero portugués fichó por Al Nassr para continuar su carrera en Arabia Saudita.

De esa manera, uno de los principales referentes históricos de la disciplina se corría de los focos de las ligas más importantes de Europa para perseguir los millones del campeonato asiático. Pero los clubes de aquel país no se conforman y están tentando a otras estrellas.

Sin ir más lejos, al conocerse que Lionel Messi no continuará en Paris Saint-Germain más allá de esta temporada, se supo que Al Hilal, también de la Liga Profesional Saudí, le ofreció 400 millones por temporada para fichar allí. Aún no se conoce su respuesta, pero no está descartado su desembarco en el equipo dirigido por Ramón Díaz.

Pero además de los principales astros del fútbol de esta era también hubo otros grandes jugadores conectados a la liga recientemente. Nombres como Luka Modric, Sergio Busquets, Jordi Alba, que fueron tentados, o David Ospina, que ya es compañero de CR7, aparecen en la lista.

Este martes, el medio Il Messagero dio a conocer que Ciro Immobile recibió una astronómica oferta para jugar en Arabia Saudita desde este verano, pero que el italiano habría rechazado. El atacante, figura de Lazio, desea continuar en el club romano y cumplir el contrato que tiene hasta 2026.