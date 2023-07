Club Atlético Osasuna ha consumado en los últimos meses una de las temporadas más importante de su historia. En un equipo lleno de canteranos, acertadas decisiones desde el palco y la pasión de sus las gradas, los Rojillos llegaron a la final de la Copa del Rey e incluso se clasificación para la Conference League. UEFA les aparta de momento del certamen y la entidad defiende su postura en Bolavip: “Es un precedente peligroso”.

¿Por qué y gracias a qué? Supone la primera pregunta a hacerse tras ver como una de las sensaciones de la temporada en LaLiga ha quedado hasta aquí sin el torneo que se ganó en el césped. El Comité de Apelación de la UEFA ratificó la expulsión de Osasuna de la Conference League jornadas atrás y ayer la justicia ordinaria rechazó medidas cautelares ante la decisión del ente de Aleksander Ceferin. Osasuna paga en 2023 una serie de hechos que poco o nada tienen que ver su actual directiva.

Para entender esta historia hay que devolverse hasta 2013-2014. En un momento de crisis y de incluso amenazas de bancarrota, miembros de la antigua dirigencia del club se llevaron cerca de 2.3 millones de euros para realizar actos como contactar con jugadores de otros equipos para pagarles cerca de 650.00 euros con el fin de evitar el descenso. El pago no evitó perder la categoría, pero fue denunciado por la actual directiva del presidente Luis Sabalza al llegar esta al club. Todo se encuentra en una sentencia judicial firme a día a de hoy en el Tribunal de Supremo, máximo órgano jurídico del país. Se reconoce ahí que dichos culpables deben indemnizar al club a través de bienes inmuebles.

Gracias a esto y casi 10 años después de los hechos, la candidatura de Osasuna para ser equipo de Conference no ha sido aceptada bajo los parámetros que tiene la UEFA para ingresar en sus competencias. Las normas del ente son claras en este sentido y si bien su participación en sus torneos supera lo que se haga en el césped, sitúa el caso Osasuna como un precedente peligroso de cara al futuro. El mensaje de Nyon desde Navarra supone un arma de doble filo.

Ética y normas al debate

La actual directiva de Osasuna logró evitar el descenso a la tercera categoría del fútbol español, salvar al club de una crisis económica que podía no tener retorno e incluso situar su proyecto entre los más sostenibles de la primera categoría. La presencia de canteranos en el equipo, sumado a hitos como la final de la Copa del Rey o la propia clasificación a la Conferencia League, frenados de lleno por una situación que no olvidemos fue denunciada por el mismo club y que ha derivado en que la justicia considere al equipo de Pamplona como una víctima más de dicha trama.

Lo primero a entender es que la actual dirigencia es quien señaló lo ocurrido en el 2014, que fue quien inició la causa penal que hoy le pasa factura y que en el acto de defender su imagen, así como la honestidad de una liga anexada a UEFA, hoy paga actos que nadie cometió en el actual organigrama del club. Charlamos en Bolavip con Fran Canal, director general del conjunto rojillo para entender una situación tan singular como clave en el futuro del fútbol europeo.

“Precedente peligroso”

“Prácticamente la totalidad de los clubes nos han manifestado su cariño y solidaridad. Entendemos que es una situación compleja, lo único que pedimos es la presunción de inocencia mientras el proceso no esté cerrado…Pedimos respeto y que nos dejen trabajar”, empieza en Bolavip uno de los directivos del club de Navarra.

Los riesgos del castigo, más allá de El Sadar: “Es un precedente peligroso sobre todo porque al final si tú lo que quieres es animar a que se luche contra la corrupción desde la denuncia de aquellas personas que pueden llegar a conocer que existen irregularidades, lo que no tiene ningún sentido es que el que termine pagando la sanción sea precisamente el denunciante de esas irregularidades. Estas fomentando que si la gente descubre irregularidades las tape para evitar ser responsable”.

“La sanción solo nos afectaría para este año, pero lo que ocurre es que la posibilidad de jugar torneos de este nivel para un presupuesto como el que tenemos son pequeñas…Peleamos con nuestras armas, pero no tenemos el quinto presupuesto de LaLiga”, reflexiona Canal sobre las consecuencias de la sanción para un proyecto y directiva que no mandaba en 2013-2014.

El TAS, lo que viene

Ir al Tribunal Arbitral del Deporte para frenar la sanción: “Es una de las líneas que tenemos que trabajar…Ante el TAS lo que vas a denunciar es el fallo del Comité de Apelación, pero todavía no nos han dado los argumentos jurídicos que han utilizado. Todavía no podemos definir nuestra línea de defensa por qué de momento no conocemos la vía por la cual nos han declarado no elegibles”.

Estas son claves y así se defiende un Club Atlético Osasuna en Bolavip que casi 10 años después de una serie de irregularidades y hechos que por poco terminan con su desaparición, goza de una de las mejores épocas de su historia al mismo tiempo que paga los platos rotos de otros directivos. Las normas de UEFA son claras, la postura de la entidad aún más y el mensaje que puede llegar al resto del continente europeo un arma de doble filo a estudiar. Pamplona hoy se convoca en unas fiestas de San Fermín donde el apoyo a la entidad se ve en cada rincón de la ciudad.