Hace aproximadamente dos semanas, Xavi Hernández, en una entrevista, dio a entender que Pep Guardiola se había interpuesto en la negociación que estaba encarando la directiva del Fútbol Club Barcelona de frente a la próxima temporada con Joao Cancelo, hasta entonces, jugador del Manchester City que el último año estuvo a préstamo en el Bayern Munich.

“Queríamos a Cancelo, nos dicen en una reunión que está la posibilidad de hacerlo. Lo valoran en el Manchester City y al final nos dicen que no, que no quieren que este jugador venga al Barcelona. Eso es cierto”, lanzó el entrenador del primer equipo de la institución blaugrana en un contacto mediático con el programa ‘Gol a Gol’ de TV3.

Sin embargo, Pep Guardiola salió a contradecirlo. “Creo que le han informado muy mal. Está alejado de la realidad. La realidad fue que decidimos que Joao Cancelo tenía que salir y nos daba igual a dónde iba, como si quiere ir al United que es el rival nuestro”, comentó el estratega catalán del Manchester City en conversación con varios medios a la salida del evento Legends Trophy de Golf.

Asimismo, el actual campeón de la UEFA Champions League, siempre en relación con el defensa de la Selección de Portugal, agregó: ‘‘Está su agente y los clubes se ponen de acuerdo. No diré que le engañaron pero que le malinformaron. La decisión fue del futbolista y del Bayern. Y si el Bayern no lo quiere, pues no va allí”.

Pep Guardiola sentenció su regreso al FC Barcelona

“El Barça tiene un entrenador cojonudo. que sabe cómo va este invento. Ha ganado LaLiga, que es un trofeo, el más importante. Ojalá esté muchos, muchos años y cuando decida que ha acabado su etapa vendrá el Busi o el otro. Son etapas, ya dije que mi etapa como entrenador se acabó y ya está”, remarcó Pep Guardiola ante los micrófonos de los periodistas presentes en el Legends Trophy de Golf.