Pep Guardiola tenía muy fresca la sensación de perder una final de la UEFA Champions League. Porque además de haberse quedado en el camino en la edición 2021/2022 al caer con el Real Madrid en la Semifinal, en la 2020/2021 fue superado en la última instancia por el Chelsea. Tal vez esa sea la explicación de su reacción apenas terminó el duelo en el Estadio Olímpico de Ataturk.

El entrenador del Manchester City, antes de celebrar la conquista del fútbol del continente europeo con sus jugadores e integrantes de cuerpo técnico, se acercó hasta la zona del banco de suplentes que ocupaban los componentes del Inter de Milán para saludar a Simone Inzaghi, apenas sonó el pitido del árbitro polaco Szymon Marciniak.

Tal como se puede observar en uno de los videos que circularon en las redes sociales respecto a lo que fueron los primeros instantes del primer título del Manchester City en la UEFA Champions League. Se ve claramente como Pep Guardiola estrecha su mano y se abraza cordialmente con el estratega del elenco de la Serie A de Italia.

Por cierto, su gesto tuvo concordancia con lo que declaró un rato después en la conferencia de prensa que se desarrolló en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Ataturk: “Debo felicitar al Inter por el partido. Sabemos cómo se sienten porque lo vivimos hace dos años cuando perdimos la final contra el Chelsea. No hay palabras para explicar el dolor”, señaló el catalán.

Además, sobre esa misma línea, remarcó: “No me considero nada especial por haber ganado y si pierdo no me siento un perdedor. En el fútbol esto puede pasar. Nosotros éramos favoritos pero el Inter es un equipo muy fuerte. Están decepcionados como nosotros estuvimos hace dos años cuando perdimos con el Chelsea, pero el fútbol sigue y lo tienen que intentar el año que viene”.