Paris Saint-Germain aseguró el bicampeonato de la Ligue 1 de Francia a falta de una fecha. Este sábado empató como visitante ante Racing de Estrasburgo por 1-1 con gol de Lionel Messi tras pase de Kylian Mbappé. Con su victoria, llegó a los 85 puntos y le sacó seis de ventaja a Lens (81) que, pese a su triunfo ante Ajaccio, ya no lo puede alcanzar.

Le costó al conjunto parisino destrabar este partido y cuando lo hizo, Kevin Gameiro apareció para igualar todo. El empate también le aseguraba el título, la misión era ganar. Al final, una buena jugada entre Mbappé y Messi permitió el único tanto del encuentro y la victoria del título para el equipo de Christophe Galtier. Para el entrenador, es su segundo éxito de liga tras el que consiguió con Lille en 2021 y para PSG, su undécima consagración, para ser el más ganador de Francia.

Como ha ocurrido en la gran mayoría de los partidos de liga, PSG fue dominador del balón, aunque sufrió cada vez que lo atacaron. Mbappé tuvo un par de situaciones en la primera mitad para marcar, pero no pudo. Mientras que Renato Sanches también tuvo la suya forzando a una gran atajada de Matz Sels. En tanto, el Racing se le animó con cada contragolpe y peligró en un par de ocasiones la portería de Donnarumma. Un remate al poste de Diarra casi le dio el primero. Al final, los goles llegaron en el segundo tiempo.

Los parisinos no estaban ejerciendo el dominio que uno podía presumir por las posiciones de cada equipo en la tabla de posiciones (Racing peleaba por no descender) y la diferencia de jerarquías. Sin embargo, este equipo no necesita de mucho para poder golpear. De hecho, cuando no pasaba nada en el partido, Mbappé le metió una buena pelota al medio a Messi para quedar en ventaja de remate. Y el astro argentino definió cruzado ante la salida de Sels para convertir el primer gol del partido.

Messi, como ocurrió también en la temporada pasada, le daba el gol del título de liga a PSG. Fue su tanto número 16 en este torneo, clave para empezar a pensar en la consagración. Para Mbappé, sorprendentemente, es su sexta asistencia, algo llamativo si se tiene en cuenta que él fue el máximo asistidor de la campaña pasada.

El propio Mbappé tuvo en sus pies el segundo tanto, pero no lo aprovechó y eso a PSG le costó caro. Es que al minuto 79 de juego, Kevin Gameiro marcó el empate 1-1 para el Estrasburgo. El ex PSG había entrado hace cinco minutos atrás y hacía de las suyas para ponerle suspenso al partido.

No hubo mucho más en el partido más allá de un mano a mano de Mbappé, que tapó bien Sels y un tiro libre de Liénard, que se fue desviado. Así, PSG se consagra nuevamente en Francia, aunque con un empate con sabor a poco.