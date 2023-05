En Paris Saint-Germain quieren terminar cuanto antes la temporada, asegurar el título de la Ligue 1 y pensar en el próximo año deportivo donde se esperan varias novedades. El futuro de Christophe Galtier no está definido, aunque todo apuntaría a una salida, ya que la directiva buscaría un cambio de aires. En medio de esto, han surgido nombres de candidatos como el de Luis Enrique en Francia.

Galtier podría asegurar el título de la Ligue 1 de Francia este sábado cuando PSG se enfrente a Racing de Estrasburgo. Un triunfo le dará al club parisino un nuevo campeonato y para su entrenador su segunda conquista de liga local (anteriormente ganó con Lille en la temporada 2020-21). Más allá de esto, el actual director técnico del líder del torneo sólo piensa en el presente.

En rueda de prensa, Christophe Galtier habló sobre los rumores sobre la posible llegada de otros entrenadores. En las últimas horas, aparecieron varios nombres de candidatos como Xabi Alonso o hasta Luis Enrique, favorito al cargo según Le Parisien. Sin embargo, el actual mandamás no quiere saber nada.

“Estoy en contacto permanente con Luis Campos. Veo a mi presidente (Nasser Al-Khelaïfi) muy a menudo. No hemos hablado de la próxima temporada (…) Sobre el hecho de que hay nombres circulando, es parte de mi trabajo y no me molesta en todo. Está lo que escribes y lo que vivo a diario“, contestó al respecto.

Galtier no tiene garantías de parte de la directiva encabezada por Al-Khelaïfi y Campos sobre su continuidad, pero sí aseguran que se está trabajando en el futuro. “Estamos trabajando en la próxima temporada. ¡Afortunadamente! ¿Qué pasará al final de la temporada? ¡No lo sé! Pero todavía estoy contento de que el club esté trabajando en lo que debería ser la plantilla la próxima temporada“, comentó.

En PSG ya se habla de salidas y de posibles fichajes para la próxima temporada, pero lo primero que debe definir la directiva es el encargado de tomar las riendas. Galtier dejaría su cargo una vez asegure el título de Ligue 1 y la llegada de un nuevo entrenador es inminente.