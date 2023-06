El viernes de la semana pasada parecía que estaba todo dado para que Marcelo Gallardo volviera a dirigir después de su exitoso proceso en River Plate, en esta ocasión, para tomar las riendas del Olympique de Marsella que desde hace días está buscando quien reemplace a Igor Tudor, estratega que dejó el cargo luego de un semestre en el que el saldo le dio negativo (eliminado en fase de grupos de la Champions League, afuera en Cuartos de Final de la Copa de Francia y tercero en la Ligue 1 a 12 puntos del PSG).

No obstante, medios de Argentina señalaron que finalmente no hubo acuerdo, principalmente porque el Muñeco, luego de siete años y medio ininterrumpidos al mando del elenco principal de la institución millonaria, no está apresurado por retornar al ruedo. Sin embargo, en Francia las versiones que circulan son marcadamente distintas.

Por ejemplo, RMC Sport reportó este domingo 18 de junio que Marcelo Gallardo era apenas una opción entre, por lo menos, otras dos, que mantuvo por estas horas la directiva del Olympique de Marsella. Además, destacan que no se llegó a una negociación concreta porque en el contacto no notaron real interés por parte del técnico argentino.

Las otras opciones que maneja el Olympique de Marsella

Según al medio citado anteriormente, el Olympique de Marsella tiene otras opciones para ocupar el cargo que dejó Igor Tudor tras la Ligue 1 2023/2024. Descartado Marcelo Gallardo, la directiva de la institución del equipo del sur de Francia mantiene al español Marcelino García Toral y al portugués Paulo Alexandre Fonseca como las otras alternativas.