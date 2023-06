En el año 2008, el Manchester City se encontraba en una situación crítica: peleando el descenso en la Premier League y con deudas financieras por todos lados. Allí apareció la inversión de Emiratos Árabes, se creó el City Group y con la nueva directiva el club poco tardó en convertirse en un grande europeo. Sin embargo, hoy salió a la luz una historia sobre el poco tacto para con los jugadores que luchaban por sostener al City en aquel momento.

Estrellas del fútbol como Carlos Tévez, Robinho o Roberto Mancini comenzaron a llegar, y eso dejó sin lugar a jugadores que formaban parte del plantel, los cuales fueron despedidos sin mayor consideración. Entre ellos se encontraba Richard Dunne, quien llevaba como Citizen unas nueve temporadas, y reveló la pésima forma en la que fue echado del club.

Robert Dunne reveló cómo fue echado del Manchester City

“Fue molesto porque intentaban fichar a John Terry en la pretemporada en Sudáfrica”, comenzó Dunne su relato en entrevista con FourFourTwo. “Les pregunté si me tenía que ir, y me respondieron que no, que iba a jugar con él [Terry]. Me mintieron, todos me mintieron”, reconoció Dunne.

Dunne achaca la responsabilidad al CEO del City en aquel momento, Garry Cook: “tuvimos un par de reuniones previo a mi salida, y él no era una persona que me agradara, por lo que no me sorprendió”, reveló.

“No era una persona del fútbol, y yo no le tenía mucho respeto, a él no le importaba el futbol, sólo quería vender camisetas. Yo creía que el club tenía que concentrarse en mejorar”, continuó el exfutbolista.

Dunne hizo las valijas pero el Manchester City no lo extrañó

Eso fue lo último que se supo del marcador central en Manchester, ya que esa misma temporada fichó por el Aston Villa por unos cinco millones de euros. Mientras tanto, el Manchester City tomó el dinero y mejoró, aunque no con Dunne.

Pero tampoco con Terry, ya que no pudieron incorporar al histórico central del Chelsea. En su lugar ficharon a Joleon Lescott y Kolo Touré, que complementaron una defensa en la que ya se encontraban Vincent Kompany y Micah Richards.

La historia no resultó muy grata con Dunne, que luego de cuatro años con el Aston Villa pasó al Queens Park Rangers para retirarse allí. Y poco se lo recuerda, más allá de tener el récord de más goles en propia meta en la historia de la Premier.

Por su parte, el Manchester City dejó ir a Dunne y se enfocó en vender camisetas, pero también mejoró y se convirtió en uno de los clubes más exitosos de la última década.