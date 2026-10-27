Harry Kane es el nuevo rey del Balón de Oro. Inglaterra recupera el trono más de 20 años después. Así queda el ranking de nacionalidades.

Londres vio historia. Harry Kane es el Balón de Oro 2026 después de una temporada impresionante en cuanto a registros goleadores se refiere y también tras una Copa del Mundo que pesó en las votaciones finales. El británico superó a Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Así queda el ranking en cuanto a las nacionalidades que más veces han levantado el trofeo.

Existe polémica alrededor de la primera ubicación. Se entiende en los principales portales que existe un empate a 8 entre Argentina y Francia. La nación suramericana se encuentra marcada por todos los Balones de Oro que ganó Lionel Messi a lo largo de este siglo. Los galos, por su parte, cuentan con Raymond Kopa, Michel Platini (3), Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Karim Benzema y Ousmane Dembélé como grandes exponentes.

Luego viene un empate a 7 ediciones del Balón de Oro entre naciones como Portugal, Alemania y Países Bajos. Eusébio y Cristiano Ronaldo con un total de 5 ediciones se encuentran junto a la figura de Luís Figo. Gerd Müller, Franz Beckenbauer (2), Karl-Heinz Rummenigge (2), Lothar Matthäus y Matthias Sammer lo han ganado para la cuatro veces campeona del mundo. Johan Cruyff (3), Ruud Gullit y Marco van Basten (3) completan esta igualdad en los tulipanes.

Con su victoria de las últimas horas Harry Kane se convirtió en el sexto inglés en ganarlo. Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan (2) y Michael Owen fueron sus predecesores en cuanto al país que inventó el fútbol tal y como lo conocemos. Tras ellos viene un empate a 5 entre Brasil e Italia comandado por nombres como Omar Sívori, Gianni Rivera, Paolo Rossi, Roberto Baggio y Fabio Cannavaro, así como Ronaldo (2), Rivaldo, Ronaldinho y Kaká.

Messi, vital para el empate entre Argentina y Francia: GETTY

España se queda en cuatro Balones de Oro después de la victoria de Harry Kane. Luis Suárez, Alfredo Di Stéfano (2) y Rodri Hernández son de momento los únicos que han podido vencer en cuanto al país ibérico se refiere. Lev Yashin, Oleg Blokhin e Igor Belánov completan el top 10 de las nacionalidades con más Balones de Oro.

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Harry Kane y el Balón de Oro más parejo de la historia

“Para los dos primeros, Harry Kane y Kylian Mbappé, la diferencia fue mínima este año. La diferencia de puntos entre Kane y Mbappé es menor que la que hubo entre Rodri y Vinicius en 2024. Aquella fue de 41 puntos, y eso no era mucho ni siquiera entonces”, reveló Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, sobre una votación entre los delanteros del Bayern y Real Madrid más que apretada.

Entiende que LaLiga no se lleva el premio al ver que Lamine Yamal y Mbappé se quitaron votos vs. Kane: “Si analizamos los votos, en la selección española que ganó el Mundial, hubo una división entre Rodri y Lamine Yamal. Rodri le quitó algunos votos a Lamine en esta votación en particular. Hubo cierta dispersión de votos entre los españoles”.

Datos claves

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 superando a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

ganó el superando a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Argentina y Francia lideran el ranking histórico con 8 Balones de Oro cada una.

lideran el ranking histórico con cada una. Harry Kane es el sexto futbolista inglés en conseguir el Balón de Oro.