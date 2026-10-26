Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Balón de Oro

Ver EN VIVO la gala del Balón de Oro 2026: candidatos, nominados y ganadores

Sigue EN VIVO Y GRATIS la gala del Balón de Oro 2026.

Nuno Mendes en el puesto 23

Uno de los mejores laterales del mundo acabó en el puesto 23.

Imagen

Luis Díaz hasta el puesto 24

Sorpresa, que tras su gran temporada, Luis Díaz acabe en el puesto 24

Imagen

Marquinhos en el puesto 25

El capitán del PSG quedó en el puesto 25 del ranking a ganador.

Imagen

Los primeros 5 eliminados

Saliba, Mané, Quiñónez, Fernandes y Upamecano no ganarán el Balón de Oro en este 2026.

Upamecano en el puesto 26

El central francés quedó en el puesto 26 de los 30 nominados al Balón de Oro.

Bruno Fernández puesto 27

El polémico capitán del Manchester United fue el mejor jugador de la Premier, pero acá terminó entre los primeros eliminados.

Julián Quiñónez al puesto 28

El mexicano que fue sensación en el Mundial 2026, acaba en el puesto 28.

Los primeros "eliminados" del Balón de Oro 2026

La cuenta oficial del Balón de Oro confirma que los dos primeros descartados son Mané y Saliba, ambos en el puesto 29.

Saliba puesto 29 en el Balón de Oro

Saliba puesto 29 en el Balón de Oro

El máximo ganador del Balón de Oro

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro con 8 premios. El argentino supera a Cristiano Ronaldo que es el segundo con 5 títulos.

Messi es el máximo ganador con 8 premios.

Messi es el máximo ganador con 8 premios.

¡Bienvenidos a la Cobertura de Bolavip del Balón de Oro 2026!

¡Buenas tardes! Arrancamos la cobertura para conocer al nuevo ganador del Balón de Oro

El minuto a minuto de la gala del Balón de Oro 2026
© GettyImagesEl minuto a minuto de la gala del Balón de Oro 2026

Este lunes 26 de octubre de 2026 se entrega el Balón de Oro 2026. Harry Kane y Kylian Mbappé aparecen como los grandes nominados a llevarse el premio, tras sus grandes temporadas. La gala se realiza en Inglaterra con las principales figuras del fútbol presentes.

Otro de los grandes candidatos a llevarse este premio, es Lionel Messi. El astro argentino es el máximo ganador con 8 balones de oro. Su gran Mundial, hizo que el mejor jugador de todo los tiempos vuelva a estar nominado y sea un candidato a llevarse el galardón.

+ Seguinos en

Encuesta

¿Quién gana?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Ver también

A qué hora es la entrega del Balón de Oro 2026 y dónde ver por TV

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones