Ver EN VIVO la gala del Balón de Oro 2026: candidatos, nominados y ganadores

Este lunes 26 de octubre de 2026 se entrega el Balón de Oro 2026. Harry Kane y Kylian Mbappé aparecen como los grandes nominados a llevarse el premio, tras sus grandes temporadas. La gala se realiza en Inglaterra con las principales figuras del fútbol presentes.
Otro de los grandes candidatos a llevarse este premio, es Lionel Messi. El astro argentino es el máximo ganador con 8 balones de oro. Su gran Mundial, hizo que el mejor jugador de todo los tiempos vuelva a estar nominado y sea un candidato a llevarse el galardón.
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