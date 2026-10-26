Ver EN VIVO la gala del Balón de Oro 2026: candidatos, nominados y ganadores

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro con 8 premios. El argentino supera a Cristiano Ronaldo que es el segundo con 5 títulos.

La cuenta oficial del Balón de Oro confirma que los dos primeros descartados son Mané y Saliba, ambos en el puesto 29.

El mexicano que fue sensación en el Mundial 2026, acaba en el puesto 28.

El polémico capitán del Manchester United fue el mejor jugador de la Premier, pero acá terminó entre los primeros eliminados.

El central francés quedó en el puesto 26 de los 30 nominados al Balón de Oro.

Este lunes 26 de octubre de 2026 se entrega el Balón de Oro 2026. Harry Kane y Kylian Mbappé aparecen como los grandes nominados a llevarse el premio, tras sus grandes temporadas. La gala se realiza en Inglaterra con las principales figuras del fútbol presentes.

Otro de los grandes candidatos a llevarse este premio, es Lionel Messi. El astro argentino es el máximo ganador con 8 balones de oro. Su gran Mundial, hizo que el mejor jugador de todo los tiempos vuelva a estar nominado y sea un candidato a llevarse el galardón.