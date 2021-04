A Emilia Mernes le dieron el vaso más incómodo de la historia y Coscu la troleó: "Buen trago, bro"

Aprovechando un pequeño momento para distenderse junto a algunos amigos, Coscu publicó algunas historias en donde se lo pudo ver disfrutando de una pequeña cena. Con varios famosos involucrados, una de las celebridades que dijo presente fue nada más ni nada menos que Emilia Mernes.

Lo que en principio se encaminaba a ser una noche sin muchas sorpresas, de forma imprevista, cambió por completo para el streamer argentino a la hora de recibir su bebida: habiendo optado por tomar un licuado, a Martín Pérez Disalvo le llegó su pedido en un vaso producido y difícil de consumir.

"¿Saben qué es re de virgen? Yo no tomo alcohol, y no se por qué siempre me tocan barmans que me conocen y quieren hacer sentir piola, y siempre me traen un vaso que tiene a Goku, otro que es una calavera y le sale humo, y ahora un globo aerostático para pedirme un licuado. ¡No lo podés ni tomar!", lanzó.

Unos minutos más tarde, exteriorizando que Emilia también optó por pedir un trago similar al de él, Coscu se burló de la cantante por las complicaciones que le implicó beber su licuado. "Buen trago, bro. Mirá el globito que se pidió", manifestó Martín, quien no ocultó su risa ante la incredulidad de la compositora.

