El día que Jordan les hizo un guiño a los republicanos: ¿Votará por Trump?

Durante la carrera profesional de Michael Jordan en la NBA, la leyenda viviente de los Chicago Bulls se mantuvo al margen de la pólitica, pero en vísperas a las elecciones presidenciales en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden decidimos recorder el día en el que ‘Su Majestad’ le hizo un guiño a los republicanos.

En las elecciones al senado de 1990 se filtró a los medios de comunicación una de las citas más famosas y polémicas de la carrera de Jordan: “Los republicanos también compran zapatillas”, le dijo Michael a Horace Grant y Scottie Pippen en el autobús de los Bulls.

Cuando se divulgo la famosa frase de Jordan, las críticas no pararon y literalmente acabaron con Michael ya que alegaban poco apoyo al candidato demócrata Harvey Gantt. ¿A caso Jordan tiene inclinaciones por los republicanos y votará por Trump en la elección presidencial 2020 de Estados Unidos? ¡No!

En el quinto episodio de la serie de Michael Jordan, ‘The Last Dance’, el mismo ‘Air’ se encargó de aclarar el contexto en el que dijo la famosa frase “los republicanos también compran zapatillas”, de la cual no se arrepiente porque su intención nunca fue manifestar apoyo a los republicanos.

“No creo que mi declaración tenga que ser corregida porque lo dije en tono jocoso en el autobús con Horace Grant y Scottie Pippen. Se sacó de contexto. Mi madre me pidió que hiciera un anuncio público en favor de Harvey Gantt, y le contesté: ‘Mira mamá, no voy a hablar porque sí de alguien a quien no conozco. Le voy a mandar una aportación para apoyarle’. Y eso es lo que hice”, explicó Michael Jordan.