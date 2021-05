Tres semanas y nada: Green Bay Packers no modifica postura sobre Aaron Rodgers

Fue el 29 de abril del 2021, cuando apareció la noticia que ha cambiado el panorama de cara a la temporada 2021 de la National Football League (NFL), como es el pedido del mariscal de campo Aaron Rodgers para abandonar Green Bay Packers luego de 15 temporadas.

Pero más allá de los rumores periodísticos respecto a equipos interesados (o no) en firmar al quarterback, lo concreto es que desde la franquicia de Wisconsin se han mantenido muy firmes en su postura de no aceptar ninguna oferta por el veterano de 37 años, y que harán respetar el contrato que tiene con ellos hasta 2023.

Nada ha cambiado a lo largo de estas tres semanas, y mientras Rodgers no ha aparecido públicamente dando una versión de la situación, desde los Packers son enfáticos en reiterar que cuenta con él, aunque hay versiones que la muestran dispuesta a aceptar un mariscal de campo y picks del Draft para negociar.

¿Qué novedades hay en el caso Rodgers?



El tema es que en el programa de Pat McAfee fue invitado el insider Ian Rapoport, de la cadena NFL Network, a quien se le consultó por cómo estaba la situación del mariscal de campo ahora, y su respuesta fue clara respecto de la postura de la institución.

"Por lo que tengo entendido, desde los Packers no han respondido nada. No se han comprometido, no han respondido. Sé que ha habido llamadas comerciales, pero no creo que haya habido ninguna conversación comercial", aseguró el reportero por el caso Rodgers.

Lo único real a estas alturas de los hechos es que el quarterback hablará de manera pública, por primera vez, este lunes 24 de mayo, en entrevista con la cadena ESPN. ¿Se referirá a su futuro para la temporada 2021 de NFL?

