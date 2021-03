Se calienta el All-Star Game: Mitchell le responde a LeBron por burlarse del Jazz

Nos dejamos contagiar de la fiebre del Juego de Estrellas NBA 2021 y Bolavip dijo presente en las conferencias de prensa previas al All-Star Game. Uno de nuestros invitados de lujo fue Donovan Mitchell, quien no se guardó nada y habló del chiste de LeBron James sobre los jugadores del Utah Jazz.

¿Chiste? ¡Sí! En el Draft del Juego de Estrellas 2021 LeBron escogió a los jugadores titulares y suplentes de su equipo y no eligió a ninguno del Jazz. Rudy Gobert será suplente de la escuadra de James, pero porque fue ubicado allí al ser el último jugador disponible.

Dicho esto, vamos al chiste. En la transmisión del Draft LeBron dio la razón del por qué no escogió a ningún jugador del Utah Jazz, había dos disponibles, Mitchell y Gobert, siendo el equipo con la mejor marca (27-9) en lo que va de la NBA 2020-21 y lo explicó con un chiste picante.

LeBron James y el chiste sobre jugadores de Utah Jazz en All-Star Game

"No hay calumnias para el Utah Jazz. Tienes que entender, al igual que en los videojuegos cuando crecimos nunca jugamos con Utah. Por muy buenos que fueran Karl Malone y John Stockton nunca elegimos a esos muchachos en videojuegos. Nunca”, afirmó LeBron James entre risas.

Donovan Mitchell le responde a LeBron James por no escogerlo en el Juego de Estrellas

“No quiero ser grosero, pero realmente no me importa. Al final del día llegue All-Start Game... Yo lo hice, Rudy y el coach Quin Snyder también lo hicieron. Así fuera elegido primero o último definitivamente lo que importa es que soy parte de esto (Juego de Estrellas)", afirmó Mitchell.

“El equipo lo está haciendo bien, las personas tienen su opinión sobre el chiste, pero a mí no me importa (…) Las personas vienen hablando mierda de mi hace un tiempo y esas cosas suelen venir. Al final del día esto no nos afecta y no buscamos la aprobación de él ni de nadie”, le respondió Donovan Mitchell a Bolavip sobre el chiste de LeBron James hacia los jugadores del Utah Jazz.

