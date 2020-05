Atención Cleveland Cavaliers: LaMelo Ball está muy bien considerado para el draft

La suspensión de la NBA por el coronavirus aceleró el proceso de algunos equipos para pensar de antemano en el próximo draft. Fallar, para algunas franquicias como Cleveland Cavaliers, resulta fundamental si es que quieren, de una vez por todas, revertir la situación actual.

Los Cavaliers vienen de seleccionar en las últimas dos ediciones de la ceremonia, a dos bases: Collin Sexton y Darius Garland. Ambos, con la esperanza de que puedan complementarse ubicando muchas veces a Garland como escolta. Sin embargo, el resultado aún no fue el esperado.

Tal es así que, según la información de Chris Fedor de Cleveland.com, los altos ejecutivos de los Cavs están considerando en no dejar pasar la oportunidad de tener en el equipo a LaMelo Ball, uno de los mejores prospectos y del que se habla desde su época escolar.

"La sensación que tengo es que hay un nivel superior de chicos y son tres de ellos: James Wiseman, Anthony Edwards y LaMelo Ball. Y creo que no importa lo que hagan los Cavs, no van a dejar que el ajuste y la posición impulsen esta decisión. Tomarán un montón de factores diferentes y los agruparán y los pesarán. Pero no van a decir 'Debido a que seleccionamos a Darius Garland el año pasado y a Collin Sexton el año anterior, LaMelo Ball está fuera'. No van a hacer eso. No sienten que estén en condiciones de hacer eso", reveló.

La franquicia de Cleveland es una destacada en cometer errores en varias de las selecciones ya que, entre algunos, se encuentra el canadiense Anthony Bennett elegido en la primera posición del 2013.

