Stephen Smith, periodista de ESPN, acusó a Brooklyn Nets de racistas por contratar a Steve Nash

Brooklyn Nets despidió a Kenny Atkinson en marzo de este año, debido a las diferencias que tenía con el vestuario del equipo, principalmente con Kyrie Irving y Kevin Durant. Su reemplazante interino fue Jacque Vaughn, quien realizó una gran labor en los partidos que le tocó, principalmente en la Burbuja de Orlando.

A pesar de tener muchas bajas, los Nets lucharon pero no pudieron evitar ser barridos por Toronto Raptors en los Playoffs de la NBA. Por esta razón, la directiva de Brooklyn entendió que debían buscar por otro lado y la que se espera que sea la solución fue anunciada el jueves: Steve Nash se convirtió en el nuevo entrenador.

La contratación del exjugador no cayó bien en algunos periodistas, siendo uno de ellos el prestigioso Stephen A. Smith de ESPN. En sus declaraciones en su programa habitual, no tuvo inconvenientes en hacer una declaración polémica, donde trató a Brooklyn de un trato preferencial hacia los hombres blancos.

I love Steve Nash! But....... pic.twitter.com/lo73hhoM0q — Stephen A Smith (@stephenasmith) September 3, 2020

"Esta es una de las posiciones más difíciles que he tenido que tomar en mi carrera en 'First Take', y esta es la razón. Damas y caballeros, no hay forma de evitar esto. Este es el privilegio de los blancos. Esto no le sucede a un hombre negro. ¿No tienes experiencia en ningún nivel como entrenador y obtienes el trabajo de los Brooklyn Nets?", soltó el periodista.

Si bien es cierto que Nash nunca ha dirigido a ningún equipo, no se debe negar su experiencia de 19 años en la NBA, donde se convirtió en uno de los mejores bases de la historia. Además, mantiene relación con Durant, a quien solía ayudar a entrenar cuando estaba en los Golden State Warriors de 2016 a 2019.

