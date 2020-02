Coco Basile participó como invitado especial del programa Superfútbol, de TyC Sports, donde hizo una revelación en relación a uno de los placeres que no negocia.

Consultado por el conductor Diego Díaz, reveló cuándo es que decide tomarse el primer y bendito whisky de cada día.

Hoy nos visita el Coco Basile y vendrá con dos invitados especiales más...no te podes perder el programa, prendete desde las 12hs a @TyCSports. pic.twitter.com/ajBkSWDhkv — Superfútbol (@superfutbol) February 13, 2020

"Acá, en mi casa y en cualquier lado tomo agua mineral hasta las ocho menos diez. Ahí ya me tomo un whisquito", aclaró el exentrenador de la Selección Argentina.

Consultado sobre por qué era tan estricto con el horario, Coco explicó: "Porque me gusta antes de las ocho. No me gusta a horario fijo".

Y agregó: "Esa es la previa de la cena. Uno o dos whisquisitos antes de la cena. On the rocks. Solo con dos piedritas".

Un distinto El Coco.

