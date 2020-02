Hace apenas algunos años Yasiel Puig era considerado uno de los peloteros más tlaentosos del mundo. Sin emabrgo, su inconsistencia y problemas de actitud nunca le permitieron alcanzar todo su potencial.

Es por eso que a pesar de su potencia y edad, el toletero cubano aún no ha sido firmado por ninguno de los clubes de Major League Baseball y parece que seguirá siendo agente libre por los momentos.

Con el Spring Training ya en marcha, Yasiel Puig sigue sin firmar con algún equipo, ¿Será su actitud lo que le está cerrando las puertas del béisbol en MLB? ��⚾️ pic.twitter.com/UhbOPH9VHh — Séptima Entrada (@septimaentrada_) February 19, 2020

No obstante, esto no ha hecho que el ex patrullero de Los Angeles Dodgers baje la cabeza o se muestre preocupado en absoluto, como quedó en evidencia en sus redes sociales cuando se grabó disfrutando de una buena partida de dominó entre amigos.

Los rumores indican que el toletero estelas podría estar cerca de reunirse con los Colorado Rockies, pero de momento no se ha definido nada concreto que podría vincular a ambas partes para la próxima campaña.

De momento, Puig sigue trabajando marginado y poniéndose a tono físicamente para incorporarse al equipo que requiera sus servicios, si bien parece que ya nunca será aquella estrella que todos esperábamos.

