¿Al lado del enemigo? Green acabó con su compañero de trabajo: Charles Barkley

No se pueden ni ver. Es conocida la ‘picante’ relación que tienen Draymond Green y Charles Barkley con sus constantes enfrentamientos verbales, y a pesar la tensión que se respira entre ellos, trabajarán en el mismo programa televisivo.

‘The Arena’ será el nuevo programa de TNT que hable sobre la NBA y en una apuesta atrevida decidieron contar tanto con la estrella de los Golden State Warriors (Green) como con el miembro del Salón de la Fama (Barkley). ¿Habrá reconciliación?

Charles Barkley y Draymond Green (Getty Images)

“No es amigo mío (Barkley). No es alguien cuya opinión me importe. Así que no hay necesidad de descifrar nada”, le dijo Green a USA TODAY. Las polémicas que se verán entre estos dos serán imperdibles.

El conflicto entre Barkley y Green empezó cuando el exNBA se quejó por los constantes reclamos del ala-pívot a los árbitros. Incluso llegó a decir que estaba tan molesto que quería golpearlo en la cara. Esto no iba a parar ahí…

La crítica continuó cuando Barkley señaló de mediocre la temporada 2019 de Green, mientras que la estrella de los Warriors respondió que el miembro del Salón de la Fama no fue capaz de ganar un campeonato de la NBA.

