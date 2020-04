Ahora o nunca: en ESPN predijeron una desgracia para LeBron James si no es campeón este año

Uno de los mayores interesados en que la temporada de la NBA vuelva es LeBron James, quien podría perder hasta $400.000 por partido si la misma se cancela. Pero más allá del dinero, es bien sabido que James considera que su legado está en juego y ganar un anillo con los Lakers silenciará por siempre a sus detractores.

En este sentido, Jalen Rose de ESPN considera que es ahora o nunca para el Rey si quiere volver a ganar un anillo antes de retirarse. Y es que, no considera que los Lakers puedan confiar en su plantilla a largo plazo, teniendo en cuenta la edad y la situación contractual de la mayoría de sus jugadores:

"Ves que LeBron está en su año 17. A su edad construyeron un equipo a su alrededor, con Anthony Davis como ancla, por supuesto. Pero si miras al resto de su equipo como Kentavious Caldwell-Pope, Avery Bradley, Danny Green y Rajon Rondo no están atados a largo plazo con los Lakers. Los llevaron para tratar de ganar un campeonato este año. Así que si ya no los tienen, ¿Qué pasará el año que viene con Kyle Kuzma, que no encajó para nada con Anthony Davis y LeBron porque estaba lesionado a principio de año? los otros equipos están en ascenso, los Clippers compraron su propia arena, los Bucks tienen a Giannis que probablemente ganará el MVP, así que se está cerrando su ventana. Si los Lakers no ganan este año, no creo que pueda volver a ser campeón", declaró Rose.

Ciertamente, un núcleo conformado por Anthony Davis y LeBron James sería suficiente para competir anualmente, pero los 35 años de edad del Rey no son un detalle menor. Asimismo, el surgimiento de otras potencias en ambas Conferencias hará todo mucho más complicado para los de púrpura y dorado.

Tal vez Rose esté exagerando y todos sabemos que nunca podemos dar por muerto a LeBron, pero su argumento es más sensato de lo que muchos podrían pensar. Quizás James no tenga la oportunidad de volver a disputar una final y se retirará con récord de 3 triunfos y 6 derrotas en la instancia más importante del baloncesto mundial.

