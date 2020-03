La expansión del coronavirus mantiene al mundo en vilo y evitar su propagación es la prioridad número uno de la mayoría de los gobiernos. Sin embargo, hay muchas cosas que la población misma puede hacer para evitar el contagio y prevenir que el número de infectados siga creciendo.

De cualquier manera, más allá de las medidas que recordaremos más adelante, hay una en particular que mantiene la preocupación de la población en niveles muy altos y es el uso del cubrebocas.

Ante la aparición de enfermedades como fue la influenza A H1N1 en 2009 o el coronavirus ahora, el cubrebocas se vuelve un bien preciado y no solo sube su valor, sino que se agota rápidamente en todas las tiendas.

Pero, ¿Sirve realmente el cubrebocas?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en su sitio web un mensaje muy claro en el que detalla quiénes deben usarlo: trabajadores de salud, personas que cuidan de un enfermo y aquellos que presenten los síntomas del Covid-19.

“La OMS aconseja hacer un uso racional de las mascarillas médicas para evitar el derroche innecesario de recursos valiosos y el uso indebido de las mismas”, advierte la organización en el mensaje.

Así, queda claro que, si no sientes ningún tipo de síntoma relacionado al coronavirus, no es necesario que utilices cubrebocas y, de hecho, no deberías comprarlo para no ser parte del desabastecimiento que produce la histeria colectiva.

Recordemos cuáles son los síntomas del Covid-19:

- Fiebre

- Cansancio

- Tos seca

- Congestión nasal

- Dificultades para respirar (rinorrea)

- Dolor de garganta

- Diarrea

Si sientes alguno de estos síntomas deberías consultar a tu médico cuanto antes.

Además, todos (infectados, gente con síntomas y los que no sientan nada) deberían seguir las sugerencias de la OMS para evitar la propagación de gérmenes y virus:

- Lavarse las manos con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol

- Evitar tocarse ojos, nariz y boca

- Estornudar/toser en la parte interior del codo o en un pañuelo descartable (y desecharlo)

- Permanecer en casa y evitar las concentraciones de gente si no se siente bien o presenta algún síntoma

- Evite difundir información no confirmada y acuda a los canales oficiales para mantenerse al tanto

