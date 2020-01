El increíble motivo por el que Trae Young quiere ser un All-Star

Desde antes de su llegada a la NBA, Trae Young se convirtió en uno de los jugadores favoritos de la audiencia. Y es que, con sus movimientos habilidosos, gran capacidad asistidora y rango de tiro ilimitado, sabe cómo entretener al público.

Si hablamos de rendimientos individuales, no queda ningún tipo de duda de que el joven de los Atlanta Hawks es digno de reconocimiento. Sin embargo, el récord negativo de su equipo pone en tela de juicio su participación en un All-Star Game.

Con 21 años, Trae Young sigue demostrando que tiene demasiada magia para lucir en la #NBAxESPN... �� pic.twitter.com/f56SzbbgMU — SportsCenter (@SC_ESPN) January 7, 2020

No osbtante, eso no ha impedido que la afición se vuelque en respaldo del ex de la Universidad de Oklahoma, que explicó a The Athletic su deseo de representar a su equipo en el gran juego:

"Mientras tenga más impacto en la cancha, más podré hacer fuera de la cancha. Así lo veo yo. Por eso quiero ser un All-Star. Por eso quiero ser uno de los mejores jugadores en la NBA. Mi plataforma sería más grande y podría hacer mucho más por mi comunidad", declaró Young.

El enorme gesto de Trae Young:



Ha pagado un conjunto de deudas de carácter médico valoradas en más de 1 millón de $ a varias familias de Atlanta, que por motivos económicos no podían hacerse cargo�� pic.twitter.com/3iQBZA5J7n — More Than A Game (@Pasion_Basket1) January 9, 2020

Recientemente, el base canceló las deudas de hospital de cientos de personas en la comunidad de Atlanta y ha dejado claro que tiene intenciones de ser un filántropo además de deportista de élite.

Con promedios de 28.9 puntos, 4.5 rebotes y 8.4 asistencias por partido y una mentalidad como esta, es difícil no apoyar a Young en su objetivo de ser All-Star.

