El video de LeBron James en TikTok que lo dejó en ridículo

El aislamiento preventivo que llevan a cabo los jugadores de la NBA por la pandemia de Coronavirus ha dado mucho de qué hablar por las locuras con las que han salido estrellas como Steven Curry, Carmelo Anthony y LeBron James, entre otros basquetbolistas.

Como deportistas de alto rendimiento no están acostumbrados a este tipo de situaciones y en algunos casos han tomado medidas extremas como le sucedió esta vez al jugador de Los Angeles Lakers. Resulta y acontece que James se dejó contagiar de la fiebre de la red social de moda: TikTok.

Foto: Gettyimages.

De pronto fueron los nervios del debut o quizás no estaba preparado, pero pudimos ver a LeBron como nunca lo habíamos visto. No es que haya creado una cuenta, no te afanes en buscarlo para seguirlo, sino que salió en un video publicado por uno de sus hijos haciendo un divertido baile que se viralizó en las redes sociales.

En días pasados, The King nos sorprendió con una historia en su cuenta de Instagram en la que mostró como su esposa tuvo que cortarse el pelo ella misma y él hizo un llamado urgente a su barbero porque su look ya parecía al del actor Tom Hanks en la película Castaway (Naúfrago).

“Los niños en Tik Tok + yo = me hacen ver como un maldito tonto”, escribió James en su cuenta de Twitter, en un tuit que tuvo más de 102 mil ‘Me gusta’ y seis mil retuits. ¿Se animará LeBron a tener una cuenta en esta red social? Sería un puntazo más que se anota el ala-pívot.

