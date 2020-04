En Boca están re calientes: la picante frase de Coria sobre el gol de Pratto en Madrid

Hablando por Radio Mitre, Guillermo Coria hizo enojar a más de un hincha de Boca recordando lo que fue la final ganada por River en Madrid.

Sobre todo, a la hora de analizar el primer gol del Millonario en el encuentro, marcado por Lucas Pratto: "El gol ese fue un polvo por cómo fue la jugada, fue bárbara, fue una jugada increíble, armada. A parte yo soy un enfermo de la táctica y la estrategia. Fue una jugada preparada una jugada analizada, porque esos goles se lo hicieron a Racing en la Copa Libertadores, por eso digo que fue un polvo porque fueron jugadas preparadas”, explicó.

Además, el 'Mago' reveló que intenta seguir al equipo de Gallardo a todos lados: "Soy muy fanático de River. Después de que me retiré, trato de viajar a todos lados, tengo mi palco, a veces me voy con mi hijo a ver el partido y me vuelvo, por ahí me voy solo y me vuelvo a la madrugada cuando hay Copa Libertadores. No fui a Perú fue la única final que me perdí, pero después fui a Madrid, fui a todos lados”.

Yendo a un lugar no tan feliz, recordó la definición de la última Superliga Argentina, que su equipo perdió en la última fecha justamente ante el eterno rival: “Me dolió perder el campeonato, pero no por Boca, pero no lo tenía que ganar River, esa final si Borre metía el gol cambiaba el partido, y después era difícil, tener que ir a buscar el partido, la cancha que era una caldera. Me dolió por como se dio el partido, no haber perdido el campeonato con Boca. A quién no le gusta salir campeón y festejar”.

Hablando más de su vínculo con el club, reveló que hizo "mucha fuerza para que Pinola y Scocco llegaran a River" y agregó: "Ojo, con Vangioni también, y con un par de jugadores que no se dio la posibilidad. Yo le quemo la cabeza a los jugadores, le digo que me encantaría verlos con la camiseta de River y me dicen que sería lindo, automáticamente empiezo a hablar con los dirigentes y los vuelvo locos”.

Para cerrar, llenó de elogios al DT más ganador de la historia de River: “Gallardo es el profesor de la casa de papel, ja; porque tiene todo estudiado, es insoportable en el buen sentido. Yo lo conozco desde que estaba en Mónaco, y él me ha invitado varias veces al entrenamiento de River cuando era jugador y el técnico era Pasarella. Gallardo es lo más, ojalá que lo tengamos en la selección y que pueda dirigir a Messi, eso me encantaría”.

