Fin de la ilusión para Brooklyn Nets: Kevin Durant anunció que no volverá en la presente temporada de la NBA

Kevin Durant se lesionó el tendón de Aquiles el 11 de junio del año pasado, en las finales entre Golden State Warriors y Toronto Raptors. A casi un año producirse el trágico hecho deportivo, Durant no tiene pensado en volver en la presente temporada, aunque la NBA se haya postergado tanto tiempo.

Era normal, los fanáticos de Brooklyn Nets se ilusionaron cuando supieron que el equipo volvería a la acción varios meses después de marzo, ya que eso significada que su máxima figura, quien nunca vistió aún su playera, tendría alguna posibilidad de debutar en un momento importante en la temporada. No obstante, Durant volvió a descartar cualquier tipo de posibilidad.

“Mi temporada ha terminado. No planeo jugar en absoluto. Decidimos el verano pasado, cuando sucedió por primera vez, que iba a esperar hasta la siguiente temporada. No tenía planes de jugar en toda esta temporada”, confesó KD en una entrevista con The Undefeated.

"My season is over," Kevin Durant tells @MarcJSpearsESPN. "I don’t plan on playing at all." https://t.co/uSVIDQVik8 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 6, 2020

Como se especulaba desde un primer momento, el 7 de los Nets recién tendría su debut en diciembre, siempre y cuando la rehabilitación continúe de la misma manera que hasta ahora: “Es mejor para mí esperar. No creo que esté listo para jugar ese tipo de intensidad en este momento en el próximo mes. Me da más tiempo para prepararme para la próxima temporada y el resto de mi carrera”, opinó.

Durant fue uno de los jugadores NBA que dieron positivo de coronavirus, aunque relató que no la pasó mal por ser asintomático: “Me siento bien. No tuve ningún síntoma, así que estoy bien. No pude salir de la casa. Sabía que las cosas cambiarían. Lo desconocido era definitivamente difícil de tratar”, finalizó.

