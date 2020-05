Giannis Antetokounmpo: de vendedor de DVD a estrella de la NBA

Hoy en días los flashes de las cámaras lo toman más que a otros jugadores, es el actual MVP de la NBA y uno de los mejores basquetbolistas del momento, pero pocos saben que desde niño fue vendedor ambulante para poder ayudarle a su familia.

Con tal de llevar cualquier moneda o billete, Giannis Antetokounmpo buscaba de todo en la calle para intentar venderlo. El mismo jugador griego se encargó de contarle a ESPN cómo fueron esos duros inicios cuando ni siquiera se imaginaba llegar a ser una estrella de la NBA.

Giannis Antetokounmpo. Foto: Getty.

“Yo era joven y estaba vendiendo cosas probablemente desde que tenía memoria, como 6 o 7 años. Siempre estaba allí ayudando a mi mamá y papá a vender relojes, anteojos, CD, DVD, cosas así. Cualquier cosa que podamos poner en nuestras manos. Lo hice hasta los 17 años. Pero lo hacía porque tenía que hacerlo. No había otra opción”, reveló Antetokounmpo.

Tener presente de donde viene ha sido una de las claves de la estrella de los Milwaukee Bucks para continuar centrado en lo más importante para un basquetbolista: el juego. Es así como es candidato a ganar su segundo MVP y el jugador que todos quieren para la temporada 2020/21.

“¿Cuál es la razón por la que estoy jugando baloncesto? Lo hago porque me encanta, lo hago por mi familia y eso es todo. No lo hago por el dinero, no lo hago por la fama, solo lo hago porque me encanta y lo hago por mi familia”, concluyó Giannis Antetokounmpo.

