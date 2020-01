Giannis habló sobre el futuro de los Warriors y encendió las alarmas

Es bien sabido que los Golden State Warriors quieren reforzarse p ara regresar más fuertes que nunca la próxima temporada, y entre los candidatos principales que tienen entre ceja y ceja está Giannis Antetokounmpo.

Giannis es elegible para una oferta monstruosa de 250 millones de dólares con los Bucks, pero recientemente ha surgido el rumor de que podría declinarla en favor de buscar un anillo en otro equipo.

De suceder esto, los Warriors se convertirían en uno delos candidatos más fuertes para hacerse con sus servicios, teniendo en cuenta su núcleo y su historia reciente en las Finales de la NBA. Además, si consiguen el pick número 1 del Draft, podrían buscarlo en un traspaso antes de la agencia libre de 2021.

Es por eso que todo el mundo del baloncesto se alarmó cuando el Greek Freak habló sobre las virtudes de los Warriors y lo extraño que era verlos sin sus estrellas, antes de asegurar que es cuestión de tiempo para que vuelvan a la cima:

"Es extraño. Nunca había visto esto. He estado en la liga por siete años y nunca vi un equipo pasar de las Finales a no ser tan bueno. Al final del día, una vez que vuelvan, volverán a la cima. Será una locura. El altibajo será una locura pero hablé con Steph (Curry) y aunque Klay no estaba ahí, les deseé una recuperación rápida y sé qeu volverá a ayudar a su equipo y hacer lo que ha hecho todos estos años", dijo Antetokounmpo a Eric Woodyard de ESPN.

Al final del partido se vio a Curry hablar con Giannis de forma muy cordial y amena y empezaron las teorías de conspiración acerca de qué podrían haber conversado y si el piloto intentaría reclutarlo.

Hagámoslo, vamos tio." Curry de manera descarada intentando convencer a Giannis Antetokounmpo en 2021: ¿Te gustaría? pic.twitter.com/Zsbq8WqV9X — NBA - Adrián Mercader (@AdriMercaderNBA) January 9, 2020

De momento no existe ningún indicio de que Giannis esté descontento en Milwaukee, pero ya hemos visto miles de veces la misma historia de la estrella que no logra ganar en un mercado pequeño.

