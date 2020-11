El día que Steph Curry dijo que junto a Klay Thompson son el mejor dúo tirador de la historia

Golden State Warriors se enalteció como una de las mejores franquicias de la historia, gracias a lo hecho en los últimos años. Claro está, los tres campeonatos NBA en cuatro años se sumaron a los tres anteriores entre las décadas del 40’ y 70’, colocando a los Warriors entre los máximos ganadores, solamente superados por Los Angeles Lakers y Boston Celtics.

Golden State no estaría en esa posición si no fuera por su dúo favorito. Stephen Curry y Klay Thompson -quien no jugará la próxima temporada- se convirtieron en dos de los mejores tiradores de la historia individualmente, aunque es interesante analizar si es que en función de equipo son los más dominantes de todos.

Las respuestas pueden ser múltiples, pero lo cierto es que en esta atapa de la historia se utiliza el tiro de tres puntos como recurso mucho más que antes. En ese contexto, Steph no tiene ninguna duda que los Splash Brothers no tiene ningún tipo de competencia, siendo el mejor de todos.

Stephen Curry cree que con Klay Thompson son el mejor dúo tirador de la historia

El guardia no tuvo inconvenientes de afirmar esto mismo en enero de este año: “Por supuesto”, respondió al ser consultado Curry. No hay dudas: entre ambos han ganado tres campeonatos NBA, se combinaron para 11 apariciones en el Juego de Estrellas, ocho selecciones de equipos de la NBA y dos títulos del Concurso de Tres Puntos. Además, Steph fue MVP de la NBA en temporadas consecutivas.

Klay Thompson, la dura baja de Golden State Warriors

La NBA se perderá de ver a uno de los mejores tiradores de la historia de la liga por segunda temporada consecutiva. El escolta de los Warriors no podrá estar presente y acompañar a Curry para seguir haciendo historia, después de lesionarse el tendón de Aquiles. Sin dudas, una pérdida enorme para todos, que también la sufre el mejor dúo tirador de la historia, por lo menos según Curry.

