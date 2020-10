Descarten a uno y confíen en el otro: el estado de Dragic y Adebayo para Juego 4

El Miami Heat está más vivo que nunca en las Finales de la NBA tras una victoria majestuosa en el Juego 3 contra Los Angeles Lakers con un Jimmy Butler en modo Dios. Ahora la cuestión pasa por saber si dos de sus estrellas, Goran Dragic y Bam Adebayo, podrán estar en el cuarto partido.

En el día de atención a los medios, tanto Adebayo como Dragic entregaron de su propia voz el estado de sus lesiones de cara la posibilidad de estar en el Juego 4 de las Finales, a disputarse este martes a las 21:00 ET. Uno dio un parte positivo y el otro no dio grandes esperanzas.

“No me pierdo los partidos. No es así como estoy hecho. Quiero jugar. Siempre fui así. Estoy en las Finales y el personal médico me dice que no puedo jugar y Spo (Spoelstra) me dice que no puedo jugar, es un asco, pero lo entiendo”, afirmó Adebayo.