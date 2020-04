Jayson Tatum habló sobre la voz que humilló a LeBron James en los playoffs

Desde su llegada a la NBA hace tres temporadas, Jayson Tatum ha sido considerado uno de los jóvenes con mayor proyección en el mundo del baloncesto, no solo por sus dotes en el costado ofensivo, sino también por su inteligencia y habilidad para leer el juego como defensor y facilitador de juego.

Asimismo, su impresionante temporada de novato llegó al punto clave cuando realizó una enfática e irrespetosa volcada sobre el mismísimo LeBron James en el juego 7 de los playoffs entre los Boston Celtics y los Cleveland Cavaliers. Por eso, Rachel Nichols de ESPN le preguntó qué le pasó por la cabeza cuando realizó eso siendo apenas un novato:

Jayson Tatum - Básquet Plus

"Recuerdo que venía a defenderme y pensé 'Es un juego 7, no puedo lanzar una bandeja'. Quería que me hiciera falta y atacar el aro con fuerza. Sucedió así y la volqué. Recuerdo que lo choqué y grité. Soy un tipo bastante relajdo, por lo que generalmente no grito ni hablo cuando juego, pero mis emociones me dominaron", confesó Tatum.

Tatum tiene todas las herramientas para convertirse en una de las próximas estrellas del baloncesto mundial. Asimismo, con tan solo 23 años de edad ya ha aceptado el rol y la responsabilidad de ser uno de los líderes a la ofensiva de una franquicia histórica como los Celtics.

Los aportes de Tatum han sido una parte fundamental del éxito de los Celtics esta temporada y su clasificación a los playoffs. Ahora, sin embargo, la única oportunidad que tendrá de volverle a hacer esto al Rey en postemporada sería en un hipotético cruce en las Finales de la NBA.

