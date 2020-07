Jordan Hicks, estelar cerrador de los Cardinals, se baja de la temporada 2020

Con tan solo 23 años, Jordan Hicks sorprendió en la temporada 2019 de las Grandes Ligas por la potencia de su brazo. El lanzador llegaba a tirar rectas de más de 100 millas por hora con regularidad, sin embargo, para la campaña 2020 decidió no estar presente.

Hicks viene de una cirugía de Tommy John en uno de sus codos y al tener diabetes tipo uno prefirió no jugar los 60 juegos de la temporada 2020 de la MLB por la situación que se vive con el coronavirus. Es considerado persona de alto riesgo si llega a contraer covid-19.

Jordan Hicks, lanzador de los Cardinals (Getty Images)

“Después pensar mucho, he decidido optar por no participar en la temporada 2020. Me gustaría agradecer a los Cardenales y a mis compañeros de equipo por su apoyo en mi decisión. Espero poder prepararme para ganar la Serie Mundial en 2021 para la ‘Nación Cardenal’ y usar mi plataforma para crear más conciencia para la comunidad diabética”, afirmó Hicks.

Según informó Bob Nightengale, del USA Today, el lanzador de los St Louis Cardinals “recibirá un pago este año y recibirá un año completo de servicio con sus condiciones preexistentes, lo que lo convierte en un candidato de alto riesgo. Será elegible para el arbitraje salarial este invierno”.

Jordan Hicks era el pitcher estelar de los St. Louis Cardinals para ser el cerrador de la temporada 2020 tras tener una campaña destacada en el 2019 con una efectividad de 3.14 y 14 salvamentos en 29 partidos.

