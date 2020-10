Lo amenazaron de muerte, pidió disculpas y lo dejó en visto: Kawhi vs. Pachulia

La temporada 2017 de la NBA tuvo en las Finales de la Conferencia del Oeste a los San Antonio Spurs contra Golden State Warriors y una de las jugadas más polémicas que terminó por ser decisiva en la serie se dio entre Kawhi Leonard y Zaza Pachulia.

En el Juego 1 de las Finales de la Conferencia del Oeste, los Spurs contaban con una ventaja de 25 puntos cuando Leonard intentó un triple y al caer aterrizó sobre el pie derecho del exjugador de los Warriors. Ese tobillo sonó ¡crac! Kawhi no pudo volver ni al juego, ni a la serie que Golden State terminó ganando 4-0.

“Si nos fijamos en la Conferencia Este y Oeste, los medios no tenían nada de qué hablar. Cleveland barrió a todos en las primeras tres rondas, nosotros también barrimos a todos. Terminamos los Playoffs de la NBA, 16-1. Así que supongo que eso fue algo que los medios encontraron y dijeron 'OK, hablemos de esto, hagámoslo más interesante, vendamos las noticias'. Todos sabemos en qué tipo de mundo vivimos. Se trata de vender información,”, contó Pachulia.

En una entrevista que le concedió al podcast Runnin ’Plays, Zaza reveló que tanto él como su familia recibieron amenazas de muerte por parte de personas que se hacen llamar aficionados de los Spurs, pero esto no sería lo más sorprende. La reacción de Kawhi Leonard al pedido de disculpas de Pachulia fue lo más polémico.

“(Le envié un mensaje de texto) Escucha, definitivamente no fue a propósito y espero que puedas regresar antes a la cancha. Quería que él supiera de mí porque había muchas palabras ahí fuera. Realmente me sentí mal. Yo también soy atleta. Mis hijos están jugando (deportes). No quiero que nadie pase por eso”, concluyó Zaza Pachulia sobre el mensaje que nunca le respondió Kawhi Leonard.