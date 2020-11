El intercambio sorpresa que haría a Durant contendiente al título con los Nets

Solo cierra los ojos e imagínate: los Brooklyn Nets llegaron a los Playoffs la temporada 2019-20 sin Kevin Durant y con un Kyre Irving disminuido desde lo físico, ¿qué pasará cuando estas dos estrellas estén a plenitud? Buenas cosas vendrán porque en esta organización talento hay.

Para llegar a ser contendientes al campeonato de la NBA y pelearle al vigente monarca de la liga, Los Angeles Lakers, los Nets de Durant, Irving y compañía necesitan de un intercambió que plantearon Doug Norrie y Adam Armbrecht en el podcast Locked On Nets.

El intercambio sorpresa que llevaría a los Nets a ser contendientes al título de la NBA 2020-2021 sería enviar a Caris LeVert a New Orleans Pelicans a cambio de Jrue Holiday para Brooklyn. Esto en búsqueda de mayor talento en la defensa que pueda respaldar a Kevin Durant y Kyre Irving.

“Los Nets necesitan agregar defensa perimetral y las vacaciones resuelven eso y su línea de tiempo de edad está en el mismo tipo de línea de tiempo en la que estamos con Kyrie y KD en este momento. Así que estás hipotecando algo, pero no realmente porque la hipoteca que estás sacando sea para un campeonato y eso es realmente lo que tienes que hacer”, afirmó Doug Norrie.

No es un nombre rutilante en el mercado de la NBA, pero si necesario para que los Nets sean contendientes al campeonato de la liga. Holiday puede hacerse cargo por momentos del rol de armador, Durant e Irving descansarían, y aportaría gran valor a la defensiva perimetral.

“Probablemente haga este trato, no creo que lastime demasiado a los Nets. Holiday no es tan anotador como LeVert, es un manejador de pelota, aunque puede ser un manejador de pelota secundario. Recuerde que comenzó como armador, realmente no ha jugado mucho excepto en Nueva Orleans y realmente no es apto para eso. No es perfecto, pero no es un cero en lo que respecta al manejo de la pelota”, concluyó Doug Norrie.