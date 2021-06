Jordan, ¿lo defenderás?: Kevin Durant acabó Pippen por decir que LeBron es mejor

Los Playoffs de la NBA plantearon una narrativa que ha revolucionado el mundo del mejor baloncesto del mundo. El nivel de Kevin Durant con los Brooklyn Nets fue superlativo y a pesar de quedar eliminados en semifinales surgió una discusión: ¿KD es mejor jugador que LeBron James? Scottie Pippen, una leyenda que entró en la discusión.

El mejor compañero que tuvo Michael Jordan en la NBA no dudó en reconocer que Durant es mejor anotador que LeBron, pero la idea general de lo que Pippen quiso decir tenía una sola premisa: a Kevin todavía le falta para superar a James como el mejor en la actualidad.

Scottie Pippen empezó a comparar a Kevin Durant con LeBron James y al final del debate dio un claro ganador. La última imagen en la eliminación de los Nets que tuvo a KD con un tiro fallido bastante complicado frente a la marca de Jrue Holiday fue el centro de la crítica.

“¿Alguna vez has visto a LeBron tomar un tiro como ese? No va a tomar esa oportunidad. Va a ser más inteligente. Va a forzar un doble. Eso es lo que KD no pudo hacer”, afirmó Pippen y la respuesta de Durant no tardó en llegar con uno de los peores recuerdos que tienen los aficionados sobre el ladero de Michael Jordan.

Kevin Durant acabó con Scottie Pippen por decir que LeBron James es mejor

Chicago Bulls disputaba el Juego 3 de Playoffs contra New York Knicks y Phil Jackson decidió diseñar una jugada para que Toni Kukoc tuviera el tiro final. Esto, según Andrea Kramer de ESPN, molestó a Scottie Pippen, quien decidió no entrar al juego con 1.8 segundos restantes.

“¿No se negó el gran Scottie Pippen a ir al juego para el último segundo tiro porque estaba en sus sentimientos de que su entrenador diseñó la jugada para un mejor tirador?”, fue la respuesta de Kevin Durant a los comentarios del mejor compañero de Michael Jordan sobre las diferencias de KD con LeBron James.

Kevin Durant le responde Scottie Pippen (Foto: @KDTrey5)

