El mensaje críptico de LeBron James a la NBA sobre su regreso: "Se viene una tormenta eléctrica"

Los Angeles Lakers cayeron ante Miami Heat en la noche de jueves en la NBA, un duelo que volvió a tener a LeBron James y Anthony Davis ausentes. Los dos jugadores franquicia se continúan recuperando de respectivas lesiones, aunque sus regresos a las canchas se encuentran cada vez más cerca.

La Ceja se sigue recuperando de su problema en la zona del tendón de Aquiles, mientras que el Rey padece un esguince en el tobillo derecho. ¿Cuál es el resultado con ambos jugadores ausentes? Cuatro triunfos y seis derrotas, cayendo de lo más alto de la Conferencia Oeste al quinto puesto.

Por fortuna para Frank Vogel y todos los Lakers, LeBron y AD están muy cerca de regresar a la actividad oficial. Tal es así que James, en su cuenta personal de Instagram, lanzó un mensaje críptico donde también se puede entender una advertencia –otra más- al resto del mundo NBA.

El mensaje de LeBron James a toda la NBA

“El meteorólogo dice que el tiempo cambiará pronto y predice que se avecina una tormenta. La gente se prepara y toma las medidas de precaución adecuadas para mantenerse a salvo”, escribió LeBron en su cuenta de Instagram, junto a una imagen donde se lo observa a él y a Anthony Davis.

Si bien James quiere regresar pronto, New York Times reveló las que serían las fechas de los regresos de ambos jugadores. El primero en volver sería el ex New Orleans Pelicans el próximo jueves 15 de abril, mientras que James lo haría a finales del mes de abril. El mensaje de LeBron no hizo más que acrecentar los rumores sobre una vuelta más cercana.

