La primera imagen de cómo tiene la pierna LeBron después de la lesión

¡Y un día, ‘El Rey’ cayó! Con la segunda lesión importante que sufre en las 18 temporadas que lleva en la NBA, LeBron James estará como mínimo seis semanas por fuera de las canchas debido a un esguince alto en el tobillo derecho. A Los Angeles Lakers llegó la preocupación.

El pasado sábado 20 de marzo los Lakers enfrentaron a Atlanta Hawks y en la disputa por un balón Solomon Hill le cayó con todo el peso del cuerpo al tobillo derecho de LeBron. Aunque las imágenes fueron aterradoras, a James le quedaron fuerzas para anotar un triple, pero…

La pierna derecha de LeBron dijo no más y la estrella de los Lakers se retiró del juego contra los Hawks. Desde ese momento, en los Angeles no había otra pregunta deportiva que no fuera la que indagara por el estado de salud de James: ¿Cómo está ‘El Rey’?

El mensaje de LeBron James por la lesión en el tobillo derecho

“Estoy herido por dentro y por fuera en este momento. El camino de regreso de la recuperación comienza ahora para volver pronto como si nunca me hubiera ido”, fue el mensaje de LeBron James en Twitter tras la lesión que sufrió en el tobillo derecho con los Lakers.

La primera imagen de LeBron James después de la lesión

En el juego que perdieron Los Angeles Lakers con Phoenix Suns por 111 a 94, LeBron James apareció en público por primera vez después de la lesión y en la pierna derecha llevó una protección larga, de color girs, al mejor estilo de Robocop, para inmovilizar el tobillo afectado.

LeBron James con protección por lesión con los Lakers (Foto: Getty Images)

