Los Angeles Lakers tienen un plan con Kyle Kuzma para el 2021

Los Angeles Lakers son los últimos campeones NBA, pero no todos los jugadores fueron elogiados incansablemente por los fanáticos. De hecho, tranquilamente se podría decir que alguno de ellos quedó en deuda por lo realizado durante la temporada, a pesar de haber conseguido el anillo tras 10 años.

No hay dudas que uno de ellos es Kyle Kuzma. El jugador que tan bien elogiado por LeBron James fue desde su primera temporada en la NBA, todavía no ha terminado de explotar con los púrpura y oro, a pesar de haber obtenido la confianza necesaria al no ser traspasado por Anthony Davis.

Los verdaderos buenos partidos de Kuzma son contados, lo que supone que los Lakers ya estén planeando qué hacer con él en el 2021. Claro, el jugador de 25 años se convertirá por primera vez en agente libre y se convertirá en un activo interesante para otras franquicias, quienes entienden que pueden darle lo que necesita.

Los Angeles Lakers tienen un plan con Kyle Kuzma

“Como agente libre en 2021, los Lakers podrían usar a Kuzma como signo clave y pieza de intercambio. Será elegible para un contrato hasta el máximo, pero parece más probable que se establezca en alrededor de $ 20 millones más o menos. Si LA lo necesita para profundizar, volverán a firmar a Kuzma y se lo quedarán. Si no, podría ser fichado y canjeado para traer una estrella a Hollywood o para agregar dos o tres jugadores para desarrollar la rotación, con 20 millones de dólares para igualar los salarios”, reveló Yahoo Sports.

No hay demasiadas dudas que Kuzma no es merecedor de un contrato máximo, razón por la que una renovación por ese dinero le abriría a los Lakers la posibilidad de obtener piezas más interesantes. Eso sí, todo esto recién se evaluará después de una temporada que todavía no ha comenzado.

Lee También