Los equipos NBA que podrán conseguir el primer pick del Draft 2020

Como viene siendo costumbre, todos los días resultan importantes en relación a la reanudación de la NBA. Lo que era un secreto a voces, este martes al mediodía se reveló que Adam Silver propone firmemente que la actividad se reactive con sólo 22 equipos en Orlando, dejando a 8 de ellos sin posibilidades de playoffs.

Si bien recién el miércoles es el día que el comisionado de la NBA expondrá y oficializará sus pensamientos, sin dudas que ya hay equipos que se están preparando de cara al draft, como así también ubican todas las expectativas posibles en la lotería para adquirir el mejor pick posible.

Por sus desastrosos récords en lo que iba de campaña, Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers y Minnesota Timberwolves son las tres franquicias que más posibilidades tienen de elegir primeros en la clase 2020, con un 14% cada uno de ellos.

Si el formato que propone el Comisionado Silver se aprueba mañana, @Warriors, @Cavs y @Timberwolves aseguran 14% de probabilidades cada uno de ganar la primera selección de la lotería del Draft 2020. Les siguen @ATLHawks (12.5%), @DetroitPistons (10.5%) y @NYKnicks (9%). pic.twitter.com/xSaetdOwSj — Ritmo NBA (@RitmoNba) June 3, 2020

Por su parte, con un poco menos de porcentaje, pero que mantienen las expectativas de seleccionar primeros, se encuentran Atlanta Hawks (12.5%), Detroit Pistons (10.5%) y New York Knicks (9%). No es un dato menor que, nuevamente, tanto Atlanta como New York puedan elegir en el Top-5.

Cabe recordar que la liga modificó el sistema de porcentajes, ya que se hacía evidente que algunos equipos prefieran perder juegos para así tener mayores posibilidades de elegir primero. De hecho, la lotería del 2019 fue un claro ejemplo que se tomó una buena decisión.

