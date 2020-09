Semana X Semana: los 17 partidos imperdibles de la temporada 2020

El jueves 10 de septiembre a las 20:20 ET se dará el kickoff de la temporada 2020 de la NFL con el juego entre Kansas City Chiefs y Houston Texans. Será una temporada atípica porque se iniciará sin público y no hubo juegos de pretemporada, pero el espectáculo estará garantizado en los emparrillados.

Con grandes figuras como Tom Brady, Jamal Adams y DeAndre Hopkings, que estarán en nuevos equipos, los juegos estelares del calendario 2020 tendrán más organizaciones a los cuales los fanáticos podrán ver en prime time. Aquí te presentamos los 17 encuentros imperdibles de la temporada 2020.

Semana 1

Tampa Bay Buccaneers Vs. New Orleans Saints: domingo 13 de septiembre 16:25 ET.

Semana 2

Baltimore Ravens Vs. Houston Texans: domingo 20 de septiembre 16:25 ET.

Semana 3

Kansas City Chiefs Vs. Ravens: lunes 28 de septiembre 20:15 ET.

Semana 4

Pittsburgh Steelers Vs. Tennessee Titans: domingo 4 de octubre 13:00 ET.

Semana 5

Minnesota Vikings Vs. Seattle Seahawks: domingo 11 de octubre 20:20 ET.

Semana 6

Los Angeles Rams Vs. San Francisco 49ers: domingo 18 de octubre 20:20 ET.

Semana 7

Los Angeles Chargers Vs. Miami Dolphins: domingo 25 de octubre 13:00 ET.

Semana 8

49ers Vs. Seahawks: domingo 1 de noviembre 17:25 ET.

Semana 9

Steelers Vs. Dallas Cowboys: domingo 8 de noviembre 17:25 ET.

Semana 10

Ravens Vs. New England Patriots: domingo 15 de noviembre 21:20 ET.

Semana 11

Chiefs en Vs. Las Vegas Raiders: domingo 22 de noviembre 21:20 ET.

Semana 12

Chiefs Vs. Buccaneers: domingo 29 de noviembre 17:25 ET.

Semana 13

Philadelphia Eagles Vs. Green Bay Packers: domingo 6 de diciembre 17:25 ET.

Semana 14

Steelers Vs. Buffalo Bills: domingo 13 de diciembre 21:20 ET.

Semana 15

49ers Vs. Cowboys: domingo 20 de diciembre 21:20 ET.

Semana 16

Bills Vs. Patriots: lunes 28 de diciembre 21:15 ET.

Semana 17

Titans Vs. Texans: domingo 3 de enero del 2021 14:00 ET.

