Los equipos que pueden conseguir el primer pick del Draft 2020 en la NBA

La NBA recién está comenzando la primera ronda de los Playoffs 2020, pero esta misma semana se puede determinar el futuro de varias franquicias. La lotería del Draft se llevará a cabo el próximo jueves 20 de agosto, lo que respecta que, si bien las franquicias que quedaron fuera de la postemporada son aquellas que van a participar del bolillero, también les incumbe a equipos como Boston Celtics.

La situación mundial y el contagio que todavía se vive en Estados Unidos hace que cada uno de los equipos tengan un representante virtual, ya que los mismos no se pueden hacer presentes debido al distanciamiento que aún rige en muchas partes del mundo. No obstante, el coronavirus no impedirá que se desarrolle nuevamente la lotería más esperada por los fanáticos de la NBA.

Si bien en el último tiempo los porcentajes de obtener las mejores selecciones ha cambiado para que las franquicias no se dejen perder, aquellos equipos con peor récord en la última temporada son los que tendrán mayores oportunidades de obtener el primer pick del Draft. Por ejemplo, en el 2019 los New Orleans Pelicans lo obtuvieron con un 6%.

Por sus desastrosos récords en lo que iba de campaña antes de la suspensión, Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers y Minnesota Timberwolves son las tres franquicias que más posibilidades tienen de elegir primeros en la clase 2020, con un 14% cada uno de ellos. Por su parte, con un poco menos de posibilidades, pero que mantienen las expectativas de seleccionar primeros, se encuentran Atlanta Hawks (12,5%), Detroit Pistons (10,5%) y New York Knicks (9%). No es un dato menor que, nuevamente, tanto Atlanta como New York puedan elegir en el Top-5.

En tanto, la lista sigue con Charlotte Hornets (6%), Washington Wizards (4,5%), Phoenix Suns (3%), San Antonio Spurs (2%), Sacramento Kings (1,3%), New Orleans Pelicans (1,2%) y Memphis Grizzlies (0,5%) que, en caso de no salir en el Top-4, su selección se trasladará a los Celtics.

