Las razones para creer que Milawaukee dará vuelta la serie

Milwaukee Bucks fue el equipo con el mejor récord en la temporada regular de la NBA, donde sus 56 victorias estuvieron muy por encima de las únicamente 17 derrotas. No obstante, el nivel del equipo en general desde su llegada a Orlando dejó mucho que desear y las estadísticas así lo demuestran: de los juegos del sembrado, se impusieron 3 veces y perdieron las otras 5.

“Es frustrante que a veces creo que no éramos nosotros mismos”, había confesado Giannis Antetokounmpo antes del primer juego de Playoffs. Sus palabras se trasladaron al encuentro ante Orlando Magic, ya que allí volvieron a jugar un pésimo baloncesto y cayeron 122-110. Sin embargo, hay algunas razones para creer que la franquicia de Wisconsin pueda dar vuelta la situación.

El primer síntoma positivo es el del propio Giannis. El griego está dolido y así se notó una vez que culminó el encuentro, y si bien tomó un tiro de larga distancia que fue muy castigado, su actuación no fue tan mala como se cree: 31 puntos, 17 rebotes y 7 asistencias. Es lógico, cuando el equipo en general no se luce y además pierde, también le sucede al MVP, que no por nada fue el mejor de la temporada. Tendrá revancha.

Milwaukee se había enfrentado a estos Magic en cuatro ocasiones, donde se impuso en todas ellas y por amplia diferencia; 123-91 en noviembre del año pasado, duplicado en diciembre 110-101 y 111-100, y otra oportunidad más en febrero 111-95. Es decir, nunca los resultados y los números estuvieron más a favor de los Bucks que, cade destacar, dependen de ellos mismos para dar vuelta la historia porque son su propio enemigo.

Por último, no es menor que Milwaukee tenga todo el equipo a disposición. En cambio, la franquicia de Orlando ya no tiene a Mo Bamba, Jonathan Isaac, Al-Farouq Aminu, mientras habrá que esperar si milagrosamente se recuperan Aaron Gordon y Michael Carter-Williams. Si bien la serie está 0-1 en contra de los Bucks, todos estos parámetros hacen creer que el mejor equipo de la temporada regular tenga serias chances de llevarse la serie.

Lee También